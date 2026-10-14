Mẹ đơn thân Việt U50 nên duyên với chàng trai Mỹ kém 6 tuổi, có đám cưới như mơ

Hạnh phúc sau năm tháng chênh vênh

Tháng 9/2026, chị Ngô Thị Thúy Vân (SN 1979, quê Đắk Nông, nay là tỉnh Lâm Đồng) kết hôn với anh Daniel Chrismer (SN 1985, quốc tịch Mỹ) trong một nhà thờ tại bang Georgia.

Khoác lên mình chiếc váy cưới, đứng bên người đàn ông hết mực yêu thương, chị Vân xúc động nhớ lại quãng thời gian chênh vênh.

Hồi mới 7 tháng tuổi, sau một cơn sốt co giật, chị Vân mất khả năng vận động ở chân. Từ đó, đôi chân chị cong vẹo, không thể tự bước đi như bao người khác. Khiếm khuyết này trở thành nỗi mặc cảm đeo đẳng chị suốt nhiều năm.

Dẫu vậy, chị vẫn cố gắng học nghề trang điểm, làm móng để tự lo cho bản thân.

Chị Vân bên người chồng kém 6 tuổi

Chị Vân từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một con trai hiện 19 tuổi. Năm 2018, chị sang Mỹ làm việc, tìm kiếm cuộc sống mới.

Tháng 10/2024, chị quen anh Daniel qua một ứng dụng hẹn hò. Nhìn tấm hình đại diện của người đàn ông mặc áo ba lỗ và đội chiếc mũ vành, chị ấn tượng với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc ấy.

Giữa nhiều tin nhắn chào hỏi, chị quyết định trả lời tin nhắn của anh. Tình cờ, hai người cùng sống tại bang Georgia nên sau 2 tháng trò chuyện qua mạng, họ hẹn gặp nhau.

Ngay buổi gặp đầu tiên, chị Vân đã chia sẻ thật về hoàn cảnh của mình. Chị kể mình là mẹ đơn thân, chồng cũ đã qua đời, bản thân mang khuyết tật từ nhỏ và từng làm nghề trang điểm cô dâu ở Việt Nam.

Chị cũng trải lòng về những mặc cảm, thiệt thòi và mong ước có một mái ấm hạnh phúc.

Anh Daniel lắng nghe với tất cả sự chân thành, không phán xét hay tỏ ra e ngại trước khiếm khuyết và quá khứ của người phụ nữ hơn mình 6 tuổi.

Chị nhận ra, người đàn ông này có thể và sẵn sàng trở thành chỗ dựa tinh thần của mình. Tháng 12/2024, họ chính thức hẹn hò.

“Anh sẽ là đôi chân của em”

Vài tháng sau khi quen anh Daniel, chị Vân gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng, phải phẫu thuật vai.

Những đau đớn thể xác cùng khó khăn trong vận động khiến chị có lúc tuyệt vọng, nghĩ rằng bản thân đã phải chịu quá nhiều bất hạnh.

Chị được chồng người Mỹ nâng niu mỗi ngày

Giữa lúc ấy, bạn trai kém 6 tuổi không rời xa, thậm chí đưa chị về nhà mình để tiện chăm sóc.

Ban ngày anh đi làm, mẹ anh ở nhà chăm nom chị Vân. Bà thương chị như con gái, mỗi ngày đều mang đồ ăn đến tận giường và động viên chị yên tâm dưỡng bệnh.

Tan làm, anh Daniel lại tất bật chăm sóc bạn gái, dìu chị di chuyển, giúp chị vệ sinh cá nhân.

Có những đêm, anh gần như thức trắng để theo dõi xem chị có đau nhức hay cần đi vệ sinh không. Thương bạn trai sáng hôm sau phải đi làm, chị Vân nhiều lần cố chịu đựng, không dám gọi anh giúp đỡ.

Biết được điều đó, anh Daniel nhẹ nhàng nói: “Anh là người em cần dựa vào lúc này. Em hãy cứ nói những gì mình muốn. Em đã chịu nhiều tổn thương rồi, anh sẽ gánh vác thay em một phần”.

Những lời ấy khiến chị Vân xúc động. Chị hiểu rằng tình yêu của Daniel không nằm ở những lời hứa hoa mỹ mà hiện diện trong từng việc làm giản dị.

Cặp đôi có đám cưới đẹp như mơ

Không chỉ chăm sóc tận tình sau tai nạn, anh Daniel còn dành sự quan tâm đặc biệt cho đôi chân khuyết tật của chị Vân.

Đôi chân từng khiến chị Vân mặc cảm vì cong vẹo lại được anh nâng niu mỗi ngày. Anh thường bế chị di chuyển, kiên nhẫn xoa bóp chân cho chị.

“Anh ấy nói với tôi ‘đừng lo, anh sẽ là đôi chân của em’. Và thực sự, ngày nào anh cũng làm như vậy.

Daniel còn dặn tôi rằng, nếu hôm nào anh quên xoa bóp chân cho tôi thì hãy nhắc anh ấy, bởi đó là cách anh muốn thể hiện tình yêu mỗi ngày”, chị chia sẻ.

Tháng 8/2026, anh Daniel bí mật chuẩn bị màn cầu hôn tại một khu vui chơi mà chị Vân từng ao ước được đến.

Hôm ấy, anh ăn mặc giản dị như thường ngày. Khi nhân viên mang hoa, gấu bông và chocolate đến, chị còn tưởng đó là hoạt động dành cho khách tham quan.

Chỉ đến khi anh bất ngờ quỳ xuống cầu hôn, chị mới nhận ra mình chính là nhân vật trong khoảnh khắc lãng mạn từng nhiều lần xem qua mạng.

Hạnh phúc của chị Vân được những người thân yêu ủng hộ

Một tháng sau, cặp đôi tổ chức lễ cưới ấm cúng tại nhà thờ với khoảng 70 khách mời, có sự hiện diện của bố mẹ chị Vân và gia đình chồng.

Trong buổi lễ, Daniel nói với vợ: “Tuy em nhỏ bé về ngoại hình nhưng lại gần trái tim anh nhất. Vì vậy, em có thể hiểu được tiếng lòng chân thành anh dành cho em”.

Khoảnh khắc ấy, chị Vân không giấu được xúc động vì cuối cùng cũng có được hạnh phúc trọn vẹn.

Hiện vợ chồng chị sống cùng mẹ chồng tại Georgia. Bà luôn quan tâm, gần gũi và đối xử với chị như con gái ruột.

Điều khiến chị trân quý hơn nữa là tình thương chồng dành cho con trai riêng của chị.

Anh không cố tạo khoảng cách hay áp đặt vai trò người cha lên con trai riêng. Thay vào đó, hai người trở thành những người bạn, thường xuyên chơi game và thể thao cùng nhau.

“Dẫu những mặc cảm về cơ thể chưa thể biến mất hoàn toàn nhưng tôi cảm thấy chúng đang dần nhẹ đi nhờ tình yêu và sự trân trọng của chồng”, chị Vân bày tỏ.

Ảnh: NVCC