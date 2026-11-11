Mẹ đơn thân Việt Nam được bạn trai Thụy Điển cầu hôn giữa ga tàu

Huyền và bạn trai Kristian tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ nghiêm túc sau lần gặp đầu tiên qua ứng dụng hẹn hò.

Tháng 9, khi đưa Huyền Nguyễn (sinh năm 1984, quê Khánh Hòa) ra ga tàu để chị kịp chuyến bay về Việt Nam công tác, Kristian (sinh năm 1981, người Thụy Điển) bất ngờ quỳ xuống cầu hôn. Hai người đã cùng đi chọn nhẫn, nhưng Huyền không biết khi nào bạn trai sẽ ngỏ lời.

“Anh không thể để em đi mà còn hoài nghi về việc khi nào anh sẽ cầu hôn. Anh muốn em về Việt Nam với sự chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở thành vợ chồng”, Kristian nói.

Được cầu hôn giữa ga tàu đông người, Huyền vừa xúc động vừa ngượng. Chị nhớ lúc ấy mình mặc đồ chưa đẹp, chưa trang điểm, một chiếc móng giả cũng đã rơi mất.

“Tôi từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, có 8 năm tự mình chăm lo cho hai mẹ con. Vì vậy, tôi rất trân trọng khi gặp được một người đàn ông yêu thương, tôn trọng và cho mình cảm giác an tâm về tương lai”, Huyền chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mở lòng sau 8 năm làm mẹ đơn thân

Huyền và Kristian quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò vào đầu năm 2025. Lần đầu gặp mặt, Huyền thấy Kristian trông trẻ hơn trong ảnh. Vẻ ngoài cá tính của anh khiến chị bất ngờ khi biết anh điềm đạm, ít nói và coi trọng gia đình.

Kristian bị thu hút bởi nụ cười, đôi mắt và cách nhìn cuộc sống của Huyền.

“Ngay từ buổi hẹn đầu tiên, tôi đã cảm nhận cả hai có nhiều giá trị sống và cách nhìn nhận cuộc sống tương đồng. Tôi cũng ngưỡng mộ Huyền vì sự can đảm khi một mình đưa con sang Thụy Điển, bắt đầu cuộc sống mới”, Kristian chia sẻ.

Huyền dành thời gian tìm hiểu Kristian trước khi tiến xa hơn. Theo chị, cả hai đều đã trưởng thành, có học thức và trải nghiệm sống nên hiểu rằng để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, họ cần hiểu nhau trước.

Trong khoảng 10 buổi hẹn đầu, hai người chủ yếu trò chuyện về tính cách, quan điểm sống và dự định tương lai. Ngay từ đầu, Huyền đã nói rõ chị muốn tìm một người đồng hành để xây dựng gia đình. Kristian cũng có cùng mong muốn.

Sau 8 năm tự chăm lo cho hai mẹ con, Huyền cảm thấy an tâm khi có Kristian đồng hành.

“Tôi không đặt quá nặng tình cảm vào sớm. Khi tìm hiểu đủ nhiều, hiểu được con người và định hướng của nhau, cả hai mới xác định đây là người có thể đi lâu dài”, chị nói.

Sau khoảng 7-8 buổi hẹn, Huyền chủ động hỏi Kristian có muốn cùng chị về Việt Nam vào mùa hè hay không. Anh vui khi được rủ và thú nhận mình cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng ngại hai người mới quen, sợ chị chưa thoải mái.

Chuyến về Việt Nam cho cả hai thêm thời gian ở bên nhau. Với Huyền, đó là một dấu mốc giúp chị hiểu Kristian hơn.

Mỗi lần đến đón Huyền đi chơi, dù trời mưa hay có tuyết, Kristian đều xuống xe đứng chờ rồi vòng qua mở cửa cho chị. Trước khi đi ngủ, anh thường để sẵn một ly nước bên giường. Thấy hoa cũ tàn, anh lại mua hoa mới.

Ngoài giờ làm, Kristian thường về nhà nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ và sửa đồ đạc. Anh cũng chủ động lên kế hoạch cho những chuyến đi cùng gia đình. Khi hai người hẹn hò chưa đầy một năm, Kristian đã đề cập chuyện mua nhà để sống cùng nhau. Huyền xem đó là một dấu hiệu cho thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ.

Đạp xe hơn chục km đi tìm con gái bạn đời

Kristian cũng quan tâm đến con gái 15 tuổi của Huyền. Anh có một con gái 6 tuổi, sống luân phiên một tuần với bố và một tuần với mẹ.

Con gái Huyền thường dành thời gian trong không gian riêng nên Kristian cần thời gian để làm quen. Anh từng hồi hộp khi gặp cô bé, băn khoăn làm sao để được con quý mến. Anh để hai người gần gũi dần và giúp đỡ khi cô bé cần.

Có lần, con gái Huyền ngủ lại nhà bạn nhưng quên mang sạc điện thoại. Gần 23h, cô bé định đi bộ về nhà lấy sạc. Kristian đã lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng khi biết chuyện, anh đi bộ mang sạc đến tận nơi vì không muốn cô bé đi một mình vào giờ muộn.

Lần khác, cô bé đi xem hòa nhạc cùng bạn, gần nửa đêm vẫn chưa về. Điện thoại để trong túi nên cô bé không nghe máy. Tối đó, Kristian đã uống một chút rượu nên không thể lái xe. Anh lấy xe đạp, đi hơn chục km trong thời tiết 3-4 độ C đến bến tàu tìm con.

Kristian để cô bé nghỉ ngơi. Đến hôm sau, anh mới cùng cả nhà ngồi lại nói chuyện về việc giữ an toàn và trách nhiệm khi đi ra ngoài.

Khi con gái Huyền thèm món gì, Kristian sẵn sàng vào bếp nấu hoặc đi mua. Anh cũng mua đàn piano và thuê gia sư riêng để hỗ trợ cô bé học tập.

“Tôi nghĩ không phải ruột thịt nhưng đối xử tử tế với nhau như vậy đã là điều rất tốt rồi”, Huyền chia sẻ.

Huyền và Kristian chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc các con tại Thụy Điển.

Huyền cũng từng gặp khó khăn khi làm quen với con gái Kristian. Cô bé chỉ nói tiếng Thụy Điển, trong khi chị chưa thành thạo ngôn ngữ này. Dần dần, hai người gần gũi hơn. Cô bé thường gọi chị là Pia, có lúc vui vẻ gọi là “extra mamma” (mẹ thứ hai).

Huyền và Kristian để các con có thời gian làm quen với nhau và có không gian riêng. Hai người tôn trọng cách nuôi dạy con của đối phương và muốn mỗi đứa trẻ đều cảm thấy được quan tâm trong gia đình mới.

Khi sống chung, những khác biệt về văn hóa và hoàn cảnh gia đình cũng bộc lộ. Huyền lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn nên quen tiết kiệm. Kristian có xuất phát điểm khá giả hơn và thoải mái hơn trong chi tiêu.

Khi có bất đồng, hai người ngồi lại trao đổi để tìm tiếng nói chung. Huyền cho biết trong gần hai năm bên nhau, họ chưa từng có cuộc cãi vã lớn. Những hôm chị mang áp lực công việc về nhà, Kristian thường kiên nhẫn hỏi han và đề nghị giúp đỡ.

Sau gần hai năm bên nhau, Huyền và Kristian đã mua được một căn nhà rộng rãi, có vườn trồng nhiều hoa và cây táo như chị mong muốn. Hai người dự định tổ chức đám cưới tại Nha Trang vào mùa hè năm sau.

Huyền muốn gia đình ở Việt Nam trực tiếp chứng kiến ngày vui và yên tâm về cuộc sống của chị. Kristian hiểu và tôn trọng mong muốn đó. Tại Thụy Điển, cả hai cũng dự định đăng ký kết hôn và tổ chức một buổi lễ nhỏ với sự chứng kiến của gia đình anh.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Huyền nói điều chị trân trọng nhất là cảm giác được yêu thương và có một gia đình êm ấm.

“Từng trải qua hôn nhân đổ vỡ vì không được yêu và không được tôn trọng, nên bây giờ tôi hạnh phúc lắm. Tôi may mắn khi có một người đàn ông tạo điều kiện để mình làm những điều mình muốn và được sống đúng với con người mình”, chị nói.

Minh Vũ