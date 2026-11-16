Mẹ đơn thân được hưởng những chế độ, chính sách gì?

Trả lời: Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội (có hiệu lực từ ngày 5/10/2026), người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi (gọi chung là người đơn thân nghèo nuôi con) thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Ảnh minh họa.

Mức trợ cấp được tính theo hệ số 1,0 cho mỗi con đang nuôi, nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội. Nghị định đã nâng mức chuẩn từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2026. Như vậy, người nuôi 1 con được 540.000 đồng/tháng; nuôi 2 con được 1.080.000 đồng/tháng; nuôi 3 con được 1.620.000 đồng/tháng.

Trường hợp con đủ 16 tuổi nhưng đang tiếp tục học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc đại học văn bằng thứ nhất, nếu việc học liên tục không bị gián đoạn, người mẹ tiếp tục được hưởng trợ cấp cho đến khi con học xong. Nếu người mẹ đồng thời là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người nhiễm HIV thuộc diện hưởng trợ cấp thì được hưởng cả chế độ đơn thân nuôi con và chế độ tương ứng của bản thân.

Đối chiếu quy định trên, bạn đọc chưa kết hôn, thuộc hộ nghèo, đang nuôi 2 con nhỏ thuộc diện được hưởng trợ cấp 1.080.000 đồng/tháng.

Theo Điều 7 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gồm tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định và các giấy tờ có liên quan theo quy định. Người đề nghị nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, theo khoản 7 Điều 5 Nghị định này, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Gia đình có con nhỏ thuộc diện này nên liên hệ chính quyền cơ sở để được xem xét.