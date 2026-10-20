Mẹ đơn thân chạy xe ôm công nghệ, 9 năm nấu cơm tặng người nghèo ở TPHCM

Nửa chiếc bánh mì ăn dở

Các thành viên nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm bắt đầu chế biến các suất ăn từ 2h

2h sáng, căn bếp của gia đình chị Đỗ Ngọc Hà (SN 1987, xã Bà Điểm, TPHCM) sáng đèn. Ngoài chị Hà, các thành viên khác của gia đình, bà con xung quanh cũng có mặt.

Bếp đỏ lửa, mọi người bắt tay chuẩn bị hơn 300 suất ăn để kịp gửi tặng bệnh nhân vào lúc 8h tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Đúng 8h, nhiều người thân bệnh nhân xếp hàng dài trước cổng bệnh viện đợi nhận các suất cơm nóng hổi. Nhờ tổ chức bài bản, quy củ, chỉ sau ít phút, 300 suất ăn đã được trao tận tay người cần.

8h, đông đảo người dân xếp hàng chờ nhận các suất ăn

Đến nhận cơm, chị Lê Thu Trang (SN 1975, quê Vĩnh Long) cho biết đang nuôi bố chồng bệnh nặng tại bệnh viện. Do bố chồng điều trị dài ngày, tiền viện phí cao khiến kinh tế gia đình chị gặp nhiều khó khăn.

“Mỗi khi chị Hà đến tặng cơm, tôi đều xếp hàng nhận. Cơm rất ngon, chất lượng. Nhờ phần cơm của chị, tôi cũng tiết kiệm được một phần chi phí”, chị bộc bạch.

Chị Thu Trang cho biết các phần cơm do nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm chế biến rất chất lượng

Suất ăn miễn phí này là một trong những hoạt động của nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm do chị Ngọc Hà thành lập từ năm 2017.

Chị kể: “Chạy xe ôm công nghệ, tôi thường xuyên chứng kiến nhiều mảnh đời cơ cực. Một lần, tôi bắt gặp một em nhỏ dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ giữa đêm.

Bé nói mình đang rất đói và khát, hỏi tôi có gì cho em ăn, uống không. Là mẹ đơn thân, nhìn đứa bé, tôi nhớ đến con mình nên rất thương.

Người dân nhận cơm trong trật tự

Lúc ấy, tôi chỉ còn nửa chiếc bánh mì ngọt ăn dở cùng nửa chai nước lọc. Tôi gửi lại cho bé và thấy đứa trẻ chạy xuống gầm cầu chia cho mẹ, các em nhỏ hơn.

Sau đó, tôi tìm hiểu và biết trên đoạn đường này có nhiều người vô gia cư, cần bữa ăn nóng ấm. Về nhà, tôi bàn với mẹ việc nấu những phần cơm gửi đến họ như một cách san sẻ khó khăn”.

Chị Ngọc Hà (áo xanh) cho biết, Bếp Hoa Từ Tâm được chị gây dựng từ năm 2017

Ba thế hệ chung tay

Tại địa phương, gia đình bà Lê Mỹ Ngọc (SN 1968, mẹ chị Hà) thường xuyên giúp đỡ mọi người. Khi nghe con gái muốn gửi tặng các suất ăn đến những cảnh đời khó khăn, bà lập tức đồng ý.

Bà Ngọc cùng con gái mua gạo, rau củ về sơ chế, bật bếp nấu khoảng 70 suất cơm rồi gửi tặng người khó khăn. Về sau, số lượng suất ăn tăng dần.

Để chuẩn bị các suất ăn, chị Hà vận động người thân trong gia đình tham gia. Ngoài mẹ ruột và 2 con nhỏ, chị còn được cô, dì, cậu… đến hỗ trợ.

“Mẹ chính là người truyền động lực và hỗ trợ tinh thần lớn nhất cho tôi. Đến bây giờ, mẹ vẫn đồng hành, giúp đỡ tôi từng công đoạn.

Bà Lê Mỹ Ngọc tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện của con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các con của tôi cũng thấu hiểu công việc của bà ngoại và mẹ nên hăng hái phụ giúp. Em gái tôi trước đây đi làm về thường nghỉ ngơi, nhưng nay cứ cuối tuần, khi bếp cơm có hoạt động là em tự giác thức khuya, dậy sớm làm cơm cùng mọi người”, chị Hà kể.

Nhận thấy hoạt động thiện nguyện này giàu ý nghĩa, hàng xóm, đồng nghiệp của chị Hà cũng lần lượt tìm đến phụ giúp. Nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm dần thành hình.

Hiện tại, Bếp Hoa Từ Tâm có 45 thành viên, trong đó 15 thành viên nòng cốt chủ yếu là người thân trong gia đình chị Hà và những người hàng xóm.

Nhiều thành viên trong nhóm thiện nguyện là người thân trong gia đình chị Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bếp Hoa Từ Tâm duy trì hoạt động 6 ngày mỗi tháng, gồm 4 ngày Chủ nhật và ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch. Vào mùng 1 và 15 âm lịch, nhóm chuẩn bị 500-800 suất ăn chay, trao tặng công nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.

Các ngày Chủ nhật, chị Hà còn nấu thêm món mặn, gửi tặng bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu TPHCM… Mỗi đợt, nhóm trao khoảng 300-400 suất cơm.

Chị Hà cho biết, phần lớn nguồn thực phẩm như thịt, cá… đều do mạnh thường quân hỗ trợ. Một số chủ vựa ở khu vực lân cận cung cấp miễn phí các loại rau xanh.

Sau nhiều năm hoạt động, hiện nay, nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm đã trở thành thành viên của Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam (thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia) và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Các suất ăn luôn được chị Hà và nhóm thiện nguyện chuẩn bị hợp vệ sinh

Vì vậy, ngoài duy trì bếp cơm, nhóm thiện nguyện của chị Hà còn đồng hành cùng các chương trình của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM như: Tháng Ba biên giới, Tôi yêu Tổ quốc tôi, Mùa hè xanh…

Chị Hà bộc bạch: “Hiện nay, tôi vẫn duy trì công việc chạy xe ôm công nghệ. Ngoài giờ làm việc, tôi dành hết thời gian cho các hoạt động xã hội.

Sau 9 năm hoạt động, tôi thấy mình có được nhiều niềm vui, hạnh phúc khi có thể chia sẻ khó khăn với những người còn khốn khó. Nhờ hoạt động thiện nguyện, tôi biết được nhiều điều và cũng nhận về nhiều sự yêu thương”.

Nhờ hoạt động thiện nguyện, chị Hà biết được nhiều điều và nhận về nhiều sự yêu thương

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Xuân Thới Thượng 9, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xã Bà Điểm, TPHCM, cho biết bếp Hoa Từ Tâm đã hoạt động nhiều năm và rất hiệu quả.

Các hoạt động của nhóm thiện nguyện không chỉ bó hẹp trong việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương mà còn hỗ trợ được nhiều người ở những phường, xã khác. Hiện nay, chị Hà cũng tham gia, hoạt động tích cực trong các hoạt động xã hội của địa phương.

Sau khi trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, bếp cơm càng có nhiều hoạt động thiện nguyện sâu rộng, hiệu quả.

Năm 2024, chị Đỗ Ngọc Hà vinh dự là một trong 10 cá nhân trên cả nước nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn trao tặng. Tháng 10/2026, chị Hà được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tặng Bằng khen Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.

Ảnh: Hà Nguyễn