'Mẹ đỡ đầu - Một vòng tay yêu thương' năm 2026

Tặng quà cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 4 năm triển khai chương trình, các cấp Hội đã đỡ đầu và kết nối đỡ đầu cho 947 trẻ. Đến nay, 903 trẻ mồ côi tiếp tục được hỗ trợ thường xuyên, với mức kinh phí từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/em/tháng. Tổng giá trị hỗ trợ vật chất của chương trình đến nay hơn 8,5 tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các cấp Hội phụ nữ cùng nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, câu lạc bộ thiện nguyện và cá nhân hảo tâm.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, các “Mẹ đỡ đầu” còn thường xuyên quan tâm, chăm sóc, động viên, đồng hành cùng các em trong học tập và cuộc sống, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ. Những “Mẹ đỡ đầu” là các cá nhân đã tạo nên sự gắn kết bền chặt với trẻ em. Từ sự hỗ trợ bền bỉ của các “Mẹ đỡ đầu”, nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đã có thêm điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong chương trình “Mẹ đỡ đầu".

Phát biểu tại chương trình, bà Dương Thị Thu Thủy , Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021 đã trở thành hành trình nhân ái, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Với vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội LHPN đã tích cực kết nối các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm, tạo điểm tựa vật chất và tinh thần cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, thêm 25 trẻ em ở 14 xã, phường được Quỹ Khởi sự Từ Tâm thuộc Tập đoàn địa ốc Kim Oanh nhận đỡ đầu. Đồng thời, 10 trẻ tại phường Phong Dinh được các cá nhân trên địa bàn thành phố nhận đỡ đầu mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tặng bằng khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong chương trình “Mẹ đỡ đầu ".