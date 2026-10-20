'Mẹ đỡ đầu' - lan tỏa tinh thần nhân ái và yêu thương của phụ nữ Hoàng Mai

Điểm tựa yêu thương

Trong hành trình chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN phường Hoàng Mai đã trở thành một hoạt động vô cùng ý nghĩa, nhân văn. Thực hiện tinh thần “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, Hội LHPN phường Hoàng Mai luôn quan tâm, kết nối, vận động các nguồn lực để đồng hành, giúp các cháu có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và vững tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp thêm điểm tựa yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Oanh

Trong năm 2026, Hội LHPN phường Hoàng Mai đang đỡ đầu 5 cháu có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Minh chứng rõ nét cho ý nghĩa nhân văn ấy là trường hợp của cháu Bùi Thu Hòa (Tổ dân phố số 9), một trong 5 trẻ em nhận được kinh phí từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” quý III năm 2026 do Hội LHPN phường Hoàng Mai tổ chức. Cháu Hòa được mẹ Trần Thị Phúc (Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 4) nhận đỡ đầu. Khi cháu Hòa được hơn một tuổi thì bố qua đời. Hàng ngày, mẹ cháu Hòa là cô Nguyễn Thị Hiền bán quán nước trước cửa nhà để kiếm tiền nuôi con, hỗ trợ con gái và cháu gái của chồng. Nhận được số tiền 1.500.000 đồng từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cháu Hòa xúc động chia sẻ: “Cháu cảm ơn các bác Hội Phụ nữ phường đã giúp đỡ. Cháu sẽ đưa số tiền này cho mẹ để mua những vật dụng cần thiết phục vụ cho học tập".

Chủ tịch Hội LHPN phường Hoàng Mai Nguyễn Thị Kim Thu cùng cán bộ chi hội trao kinh phí đỡ đầu cho các em nhỏ. Ảnh: Trần Oanh

Tại buổi trao tặng kinh phí đỡ đầu, các đại biểu vô cùng xúc động khi biết hoàn cảnh của cháu Đỗ Thu Thủy (Tổ dân phố số 21), học sinh lớp 9 được chị Đỗ Thị Bảy nhận nuôi dưỡng, chăm sóc. Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu Thủy, chị Ngô Thị Giảng (Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 19) đã nhận đỡ đầu, mong muốn có thêm một điểm tựa yêu thương, điều kiện học tập và trưởng thành. Cháu Nguyễn Viết Hiếu (Tổ dân phố số 21), học sinh lớp 10 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bố mất; mẹ có việc làm không ổn định. Chia sẻ với hoàn cảnh của Hiếu, Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 19 nhận đỡ đầu, để cùng đồng hành và động viên cháu trong học tập.

Cùng với cháu Bùi Thu Hòa, trong quý III này, cháu Đỗ Thu Thủy, Nguyễn Viết Hiếu, Đoàn Văn Hưng, Vũ Hải Đăng cũng được các mẹ ở Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 19, 22, 37 nhận đỡ đầu với số tiền 1.500.000 đồng/cháu.

Kết nối nguồn lực, đồng hành lâu dài

“Chương trình trao tặng kinh phí đỡ đầu là một minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của các cấp hội, chi hội phụ nữ và những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Mong rằng, tình yêu thương hôm nay sẽ tiếp thêm cho các con nghị lực để vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tốt và thực hiện những ước mơ của mình”- Chủ tịch Hội LHPN phường Hoàng Mai Nguyễn Thị Kim Thu cho biết.

Hội LHPN phường Hoàng Mai kết nối các nguồn lực xã hội, chăm lo cho trẻ em yếu thế. Ảnh: Trần Oanh

Trực tiếp nhận đỡ đầu cháu Vũ Hải Đăng, chị Đặng Thị Ngà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 37 chia sẻ: “Tôi nhận đỡ đầu cho cháu được hơn 1 năm để có thêm kinh phí học hành, giúp mẹ cháu bớt khó khăn. Thật sự, tôi muốn chia sẻ, lan tỏa đến các hội viên trong chi hội nhận thêm các cháu đỡ đầu".

Cùng chung nhiệt huyết đồng hành, chị Trương Thị Thể, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 19 đỡ đầu 2 cháu (Đỗ Thu Thủy, Nguyễn Viết Hiếu) cho hay: “Việc đỡ đầu các cháu là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chúng tôi sẽ đồng hành, chung tay cùng chương trình, giúp các cháu vơi bớt khó khăn, tiếp tục được học tập và trưởng thành".

Cán bộ phụ nữ cơ sở thăm hỏi, động viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Oanh

Bên cạnh sự hỗ trợ về kinh phí, cán bộ phụ nữ còn sẻ chia cùng gia đình các cháu trong đời sống hàng ngày. Tối 19-10, cán bộ Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 9 đến thăm hỏi gia đình cháu Bùi Thu Hòa. Sau bữa cơm tối và làm xong bài tập, cháu Hòa cùng mẹ ngồi làm hàng mã để có thêm thu nhập. Chị Nguyễn Thị Hiền xúc động chia sẻ: “Con tôi đang học lớp 6. Cháu nhận được 1.500.000 đồng (500.000 đồng/tháng) kinh phí đỡ đầu và đã đưa cho tôi để mua sách vở và đồ dùng học tập. Tôi xin cảm ơn các cán bộ phụ nữ đã giúp cháu vượt qua khó khăn để có động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đặc biệt ghi nhận ý nghĩa nhân văn của chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong việc chăm lo trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đồng chí đề nghị Hội LHPN phường Hoàng Mai tiếp tục rà soát nhu cầu của từng trẻ em được hỗ trợ, kết nối các tập thể, cá nhân có điều kiện đồng hành lâu dài; quan tâm cả việc học tập, sức khỏe và đời sống tinh thần của các em.

Với giá trị nhân văn sâu sắc, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đang lan tỏa, huy động sự chung tay của cộng đồng nhằm mang lại điểm tựa yêu thương, tiếp thêm nghị lực và sự hỗ trợ kịp thời cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.