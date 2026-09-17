Mẹ đỡ đầu là Chủ tịch Hội trao điểm tựa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Các "bà mẹ Chủ tịch Hội" động viên, dặn dò trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV diễn ra ngày 27/8/2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031, kêu gọi mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV tiên phong nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu", với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng, trong suốt giai đoạn 2026-2031, bằng hỗ trợ tài chính hoặc những hình thức trợ giúp thiết thực khác.

Một triệu đồng mỗi tháng có thể không phải là khoản tiền lớn với nhiều gia đình nhưng với một đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự hỗ trợ đều đặn ấy mang một ý nghĩa khác: các em biết rằng mình có người đồng hành trong một chặng đường dài.

Thông điệp được bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh là: "Một cam kết bền bỉ - một điểm tựa yêu thương - một tương lai được vun đắp".

Tinh thần ấy đã nhanh chóng được đưa về cơ sở.

Tại tỉnh Hưng Yên, bà Vũ Hồng Luyến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đã đến thăm và trao kinh phí "Mẹ đỡ đầu" cho cháu Nguyễn Văn Hiệp, xã Việt Tiến, hiện đang học tại Trường THCS Hồng Tiến. Hiệp mồ côi bố, mẹ làm lao động tự do, 4 mẹ con hiện sống cùng ông bà nội trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Đợt này, gia đình Hiệp được trao kinh phí hỗ trợ 6 tháng đầu của năm học 2026-2027. Mỗi tháng, em được hỗ trợ 1 triệu đồng. Khoản hỗ trợ sẽ được duy trì cho đến khi em tốt nghiệp lớp 12.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên Vũ Hồng Luyến (thứ 3 từ trái sang) và đoàn công tác thăm hỏi, trao hỗ trợ kinh phí "Mẹ đỡ đầu" cho cháu Nguyễn Văn Hiệp, xã Việt Tiến.

Đón nhận sự hỗ trợ với niềm vui, em Hiệp tâm sự: "Em sẽ cố gắng học tập tốt, ngoan ngoãn để không phụ sự quan tâm của các cô, các bác. Với em, điều quan trọng không chỉ là khoản kinh phí được nhận mỗi tháng mà là việc có thêm một người mẹ quan tâm đến chặng đường học tập của mình".

Với Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên Vũ Hồng Luyến, việc nhận đỡ đầu em Hiệp được xác định là sự đồng hành lâu dài, khoản hỗ trợ không chỉ giúp gia đình cháu giải quyết một phần khó khăn trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để cháu yên tâm học tập, có cơ hội phát triển.

Tiếp thêm nghị lực cho những trẻ em giàu ý chí

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN Việt Nam, bà Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, cũng đã đến thăm, động viên và nhận đỡ đầu 2 cháu: Bùi Mai Anh, sinh năm 2015, ở phố La Mai, phường Tây Hoa Lư và cháu Quách Tuấn Vũ, sinh năm 2018, ở thôn Trì Động, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình.

Cháu Bùi Mai Anh, sinh năm 2015, ở phố La Mai, phường Tây Hoa Lư, mất bố từ sớm. Mẹ em làm lao động tự do, một mình nuôi 3 người con. Gia đình từng được cấp ủy, chính quyền, MTTQ hỗ trợ xây nhà từ Chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Cuộc sống còn thiếu thốn, nhưng Mai Anh vẫn giữ được thành tích học tập tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình Đào Thị Hoà (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho cháu Bùi Mai Anh

Cháu Quách Tuấn Vũ, sinh năm 2018, ở thôn Trì Động, xã Gia Trấn, lại lớn lên trong một hoàn cảnh khác. Em không có bố. Mẹ bị câm điếc. Hai mẹ con sống cùng ông bà ngoại. Thu nhập của mẹ chủ yếu từ công việc nhặt chỉ thuê tại một cơ sở may trên địa bàn. Khó khăn không ngăn được Tuấn Vũ nỗ lực học tập. Em vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Đến thăm 2 gia đình, bà Đào Thị Hòa không chỉ trao hỗ trợ mà còn hỏi han việc học, đời sống của các em. Bà nhận đỡ đầu và hỗ trợ mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng. Từ những tháng tiếp theo, khoản kinh phí được chuyển trực tiếp vào tài khoản của gia đình, bảo đảm kịp thời và thuận tiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em.

Với các "bà mẹ Chủ tịch Hội", hành trình "Mẹ đỡ đầu" không dừng ở khoản tiền hàng tháng, họ sẽ tiếp tục phối hợp cùng cấp Hội tại địa phương sẽ tiếp tục theo dõi việc học tập, sức khỏe và đời sống của các em; khi cần thiết, kết nối thêm các nguồn lực phù hợp. Đây cũng là điểm làm nên ý nghĩa lâu dài của chương trình bởi các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ cần một khoản hỗ trợ nhất thời mà còn cần những người đồng hành và sẵn sàng xuất hiện khi các em cần giúp đỡ.

Tại tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh/thành khác, việc người đứng đầu tổ chức Hội trực tiếp nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là cách để Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần chăm lo, bảo vệ cho quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.