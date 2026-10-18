Mẹ đảm gợi ý 8 mâm cơm cho ngày 'bí' món

Những ngày chuyển từ hè sang thu, mâm cơm nhà Vũ Thu Hương có cả món mặn đậm vị lẫn rau, canh thanh mát. Thực đơn luân phiên thịt, cá, hải sản, thay đổi cách chế biến để các thành viên có thêm lựa chọn trong mỗi bữa ăn.

15 mâm cơm mùa thu của chị chủ yếu gồm những món quen thuộc. Có bữa giản dị với thịt kho, đậu rán, rau luộc, có hôm đổi vị bằng món om nóng hổi hay món nướng.

Rau củ luộc được thay đổi bằng nhiều loại như bí đỏ, củ cải, cà rốt, đậu bắp, súp lơ. Một đĩa kết hợp vài loại rau củ vừa có thêm màu sắc, vừa cho các thành viên nhiều lựa chọn. Cách chế biến đơn giản này phù hợp khi những món còn lại trong mâm đã có nhiều gia vị.

Vị chua xuất hiện nhiều trong thực đơn, từ sấu, khế, dứa đến dưa muối. Mỗi nguyên liệu đem lại một hương vị riêng, có thể dùng trong món canh, món xốt hoặc món rang. Đây cũng là cách đổi vị mà không cần tìm đến những nguyên liệu xa lạ.

Các món rán, nướng mang đến độ giòn hoặc mùi thơm, trong khi canh và món om có kết cấu mềm, nhiều nước. Sự thay đổi này giúp bữa cơm đa dạng hơn về cảm giác thưởng thức. Người nội trợ có thể tham khảo cách phối hợp thay vì chọn nhiều món có cùng cách chế biến trong một bữa.

Khi trời dịu mát, các món kho, rim dùng nóng có thể trở thành điểm nhấn của bữa ăn. Phần nước kho, xốt giúp món ăn đậm vị, trong khi rau củ luộc giữ vị ngọt tự nhiên. Đặt hai cách chế biến này trong cùng mâm cũng giúp hương vị bớt đơn điệu.

Trong các bữa cơm của chị Hương, đậu được rán tẩm hành, chấm mắm tỏi ớt, bung cùng cà hoặc om với ốc và chuối. Cùng một nguyên liệu nhưng thay cách chế biến sẽ tạo cảm giác khác nhau khi ăn.