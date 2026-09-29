Mẹ của nạn nhân vào bệnh viện, hoãn phiên xử tài xế gây tai nạn tại Vĩnh Long

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa sáng 29/9

TAND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long sáng 29/9 đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" khiến nữ sinh N.N.B.T, 14 tuổi, tử vong.

An ninh tại phiên tòa được thắt chặt. Gia đình nạn nhân mang di ảnh của nạn nhân tới tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung mặc áo thun đen, được dìu tới tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung mang khẩu trang, mặc áo thun đen, được dìu tới toà.

Tại phần kiểm tra nhân thân, Trung không trả lời HĐXX mà chỉ liên tục lắc đầu.

Sau khi thực hiện các thủ tục của phiên toà, bà N.T.H, mẹ ruột, đồng thời là đại diện hợp pháp của bị hại, sức khoẻ mệt dần, nên được đưa cấp cứu tại cơ sở y tế gần toà án.

Đại diện gia đình và 2 luật sư của bị hại đã đề nghị hoãn phiên xử. HĐXX đã tạm ngưng phiên toà để hội ý 30 phút.

Vào lúc 10h25, HĐXX quyết định hoãn, phiên toà sẽ được mở vào sáng ngày 13/10/2026.

Trước đó, ngày 28/8/2026, TAND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Vì người đại diện theo pháp luật của gia đình bị hại, 1 số luật sư bảo vệ cho bị hại xin hoãn hoặc vắng mặt, nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà.

Đến ngày 3/9/2026, TAND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 17/9/2026, nhưng cũng lại hoãn.

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vụ việc bé gái 14 tuổi N.N.B.T bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Long đúng vào ngày đầu tiên tới trường, 4/9/2024, vào ngày 28/4/2025 được quan tâm trở lại bởi một bi kịch khác.

Trước đó, ngày 4/9/2024, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bé gái N.N.B.T, tử vong. Theo Bản Kết luận nguyên nhân và lỗi trong vụ tại nạn giao thông của Đội CSGT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, xác định tài xế xe tải biển kiểm soát 84C-102.77, ông Nguyễn Văn Bảo Trung, đã "vượt xe không đảm bảo an toàn" quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008.

Một trong số bản ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Quynh cung cấp

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã ra Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngày 17/1/2025, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã ký Quyết định Huỷ bỏ Quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Ngày 23/1/2025, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, đã ký văn bản Thông báo Về việc cơ quan này đã Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Không có sự việc phạm tội.

Ngày 10/2/2025, Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS và ngày 14/3/2025 Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 55/QĐ-VKS bác khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột của nạn nhân N.N.B.T).

Ngày 28/4/2025, cha ruột của bé gái N.N.B.T là Nguyễn Vĩnh Phúc, 43 tuổi, đã tới nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, dùng súng tự chế bắn vào Trung, sau đó ông Phúc đã tự sát. Sáng 29/4/2025, ông Phúc đã mất tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, còn tài xế Trung được cấp cứu tại bệnh viện và hiện điều trị tại nhà. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tại thời điểm giám định, Trung được xác định mắc bệnh mất trí sau chấn thương não.

Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh N.N.BT tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 bị can, trong đó có cựu Trưởng Công an và cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ).

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM đã cử 3 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Ngô Thái Tùng Thư.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi về vụ án này và cập nhật các thông tin mới nhất.