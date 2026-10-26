Mẹ của Kim Sae Ron bị đưa ra xét xử

Ngày 26/10, tờ Star News Korea đưa tin mẹ của cố diễn viên Kim Sae Ron bị đưa ra xét xử vì cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về mối quan hệ giữa con gái và Kim Soo Hyun.

Gold Medalist, công ty quản lý của Kim Soo Hyun, thông báo: “Những người liên quan đến loạt hành vi phạm tội, trong đó có việc phát tán thông tin sai sự thật cùng Kim Se Ui, đã bị truy tố. Trong số những người bị đưa ra xét xử lần này có mẹ và một người giả danh dì của người đó (Kim Sae Ron)”.

Theo kết quả điều tra của Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul, mẹ của cố diễn viên và người bị cáo buộc giả danh dì của cô, bị buộc tội vi phạm Luật thúc đẩy sử dụng mạng thông tin, truyền thông và bảo vệ thông tin. Họ bị cáo buộc phỉ báng do phát tán thông tin sai sự thật. Hai người còn bị cáo buộc vi phạm Luật đặc biệt về xử phạt tội phạm bạo lực tình dục liên quan đến việc phát tán hình ảnh quay bằng camera và tội cưỡng ép. Trong khi đó, cha của cố diễn viên không bị truy tố.

Mẹ của Kim Sae Ron từng cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với diễn viên khi cô chưa thành niên. Ảnh: Star News Korea.

Gold Medalist bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan điều tra vì đã thu thập tài liệu và bằng chứng khách quan, xác minh kỹ lưỡng các tình tiết nhằm làm sáng tỏ vụ việc cũng như vai trò của những người liên quan.

Trước đó, Kim Se Ui liên tục tuyên bố trong các buổi phát sóng trên YouTube rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên. Kim đồng thời cho rằng nam diễn viên phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô. Người này cũng tổ chức các cuộc họp báo thay mặt gia đình cố diễn viên, công bố những đoạn ghi âm được cho là giọng nói của Kim Sae Ron và tài liệu được giới thiệu là nội dung trò chuyện giữa cô với Kim Soo Hyun trên KakaoTalk.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các bản ghi âm do Kim Se Ui công bố đã bị chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi những đoạn hội thoại được cho là giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron trên KakaoTalk cũng là tài liệu giả mạo. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5 với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến Kim Soo Hyun.

Hồi tháng 7, tờ YTN đưa tin cảnh sát minh oan cho Kim Soo Hyun về cáo buộc hẹn hò với Kim Sae Ron vào thời điểm cô chưa thành niên. Theo truyền thông Hàn Quốc, Sở cảnh sát Seongdong, Seoul đã tuyên bố nam diễn viên vô tội.