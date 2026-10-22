Mẹ, con cùng bị xuất huyết não nằm một chỗ cần giúp đỡ

Tại Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (Đồng Tháp), có một “gia đình đặc biệt” khiến cho ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. Bà Lê Thị Biết (82 tuổi) và con gái Ngô Thị Kim Hạnh (50 tuổi) thay phiên nhau nằm điều trị trong một khoa bệnh, cùng chống chọi với căn bệnh xuất huyết não.

Bà Lê Thị Biết bị xuất huyết não nằm liệt trên giường.

Bà Biết bị xuất huyết não đã hơn 4 năm nay. Lúc đầu, bà còn chống khung ghế đi lại quanh nhà. Sau đó bệnh trạng nặng hơn, bây giờ, bà chỉ nằm một chỗ.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Tháng 7-2026, chị Hạnh, con gái bà Biết (chưa có gia đình riêng) đang ngồi nấu bánh trong đêm khuya để kịp bán hàng rong buổi sáng đột ngột ngã quỵ, phải chuyển đi cấp cứu.

Do xuất huyết não nặng, bác sĩ phải phẫu thuật mở hộp sọ lấy máu tụ giải áp, đưa 1 phần hộp sọ ra ngoài chờ đủ điều kiện sẽ lắp lại.

Hiện nay, sức khỏe chị Hạnh rất yếu, chi phí lắp lại một phần hộp sọ hơn 200 triệu đồng, ngoài khả năng của gia đình.

Chị Ngô Thị Kim Hạnh cũng bị xuất huyết não nằm liệt trên giường.

Chị Ngô Thị Kim Loan, con bà Biết, đổ vỡ hôn nhân dẫn đứa con 11 tuổi về nhà bà Biết sống.

Hiện, chị Loan vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc chị. Mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào vườn dừa. Số tiền ít ỏi kiếm được không thấm vào đâu so với chi phí điều trị bệnh, thuốc men cho bà Biết và chị Hạnh.

Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Lợi Võ Văn Chinh xác nhận hoàn cảnh của bà Biết và chị Hạnh là hộ khó khăn. Địa phương đã quan tâm, giúp đỡ, nhưng do bệnh kéo dài nên ngày càng thêm khó khăn. Lãnh đạo địa phương mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình bà Biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

Trong hoàn cảnh này, sự sẻ chia của cộng đồng là nguồn lực quý giá giúp bà Biết và chị Hạnh tiếp tục được điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Lê Thị Biết và chị Ngô Thị Kim Hạnh xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đường D2B, khu Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596. Số tài khoản: 8620131570 Ngân hàng BIDV Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang (nội dung ghi rõ giúp đỡ bà Lê Thị Biết).