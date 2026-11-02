Mẹ chụp ảnh cùng con trai 18 tuổi, dân mạng sốc khi biết tuổi thật

Mới đây, Claudia Seah gây chú ý sau khi đăng tải video chúc mừng con trai Hayden hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản trong chương trình nghĩa vụ quốc gia tại Lực lượng Cảnh sát Singapore.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào cột mốc của Hayden, nhiều cư dân mạng lại chú ý đến vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc của người mẹ.

"Trông chị trẻ quá mà con trai đã lớn thế rồi!", "Trông cô như chị gái chứ không phải mẹ cậu ấy", nhiều người bình luận.

Bà mẹ Singapore 45 tuổi khiến nhiều người bất ngờ vì trông như chị gái của con trai 18 tuổi. Ảnh: Instagram/Claudia Seah

Chia sẻ với 8days.sg, Claudia xác nhận cô 45 tuổi, còn Hayden 18 tuổi. Người phụ nữ cho biết cô thường xuyên được khen trẻ hơn tuổi, đặc biệt khi con trai ngày càng trưởng thành.

"Tôi thường xuyên nhận được những lời nhận xét như vậy, nhất là khi Hayden ngày càng lớn," Claudia nói, đồng thời cho biết thêm rằng cô rất trân trọng những lời khen ngợi.

Trong video, bà mẹ ba con vui mừng khi thấy con trai "biết tôn trọng và quan tâm đến người khác hơn" sau khóa huấn luyện. "Tôi rất tự hào về con trai", cô nói.

Theo Claudia, Hayden cũng tự hào về ngoại hình của mẹ. Giáo viên của anh từng kể rằng Hayden thường khen mẹ xinh đẹp với bạn bè ở trường. Ở nhà, chàng trai còn nhắc mẹ tập thể dục mỗi khi tăng cân và hạn chế ăn vặt. Hai mẹ con từng duy trì thói quen tập luyện cùng nhau tại phòng gym trong nhà ở Bangkok.

Claudia cho biết cô giữ vẻ trẻ trung nhờ ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng và uống đủ nước. Người phụ nữ cũng chú trọng cân bằng công việc và cuộc sống gia đình, tránh để áp lực công việc ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra, cô sử dụng một số thực phẩm bổ sung như collagen và astaxanthin, một chất chống oxy hóa.

Dù kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, Claudia cho biết cô không thực hiện các liệu trình thẩm mỹ do bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình.

Cô đã sống tại Thái Lan khoảng 10 năm cùng người chồng Thái Lan, người cô gặp trong một chuyến du lịch. Hai người kết hôn hơn 10 năm và có 3 người con. Ngoài Hayden, gia đình còn có một con gái 9 tuổi và một con trai 7 tuổi.

Hiện tại, Hayden đang sống với ông bà ở Singapore, trong khi bố mẹ và 2 em sống ở Thái Lan.

Hayden sinh ra tại Singapore, sống ở đây đến năm 9 tuổi trước khi cùng gia đình chuyển đến Thái Lan. Khi trở lại Singapore thực hiện nghĩa vụ quốc gia, anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với cường độ huấn luyện và cuộc sống xa gia đình.

Tuy nhiên, Claudia nhận thấy trải nghiệm này đã giúp con trai trưởng thành hơn, biết tôn trọng, quan tâm đến người khác và trân trọng thời gian bên gia đình.

Cô cho biết tự hào khi Hayden ngày càng hoàn thiện bản thân nhờ sự kiên nhẫn, khả năng thích nghi và tính kỷ luật.