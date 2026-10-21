Mẹ Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy thu nhập 183 triệu một tháng, sở hữu khối tài sản hơn 1.400 tỷ đồng

Nhắc đến Ngân hàng Á Châu (ACB), bên cạnh nhà sáng lập Trần Mộng Hùng và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Hùng Huy, một nhân vật quan trọng khác trong gia đình có hơn ba thập kỷ gắn bó với nhà băng này là bà Đặng Thu Thủy.

Là vợ của ông Trần Mộng Hùng và mẹ của ông Trần Hùng Huy, bà Thủy không thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng lại có một bề dày công tác đáng nể tại ACB. Hiện tại, bà đang giữ vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và sở hữu khối tài sản từ cổ phiếu ngân hàng với giá trị thị trường ước tính hơn 1.400 tỷ đồng.

Bà Đặng Thu Thủy và Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy (Ảnh: FB Trần Hùng Huy)

Sinh năm 1955, bà Đặng Thu Thủy tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Cử nhân Ngoại ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bà là một trong những nhân sự cốt cán đồng hành cùng ACB từ ngày 4 tháng 6 năm 1993, thời điểm ngân hàng chính thức được thành lập.

Trong suốt quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chánh văn phòng và Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực. Sau khoảng 18 năm cống hiến, bà được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị vào năm 2011 và liên tục đảm nhiệm trọng trách này cho đến nay. Tính đến năm 2026, thời gian gắn bó của bà với ACB đã vượt qua con số 33 năm.

Trái ngược với người con trai thường xuyên thu hút sự chú ý trên truyền thông mạng xã hội, bà Đặng Thu Thủy chọn lối sống khá kín tiếng và thỉnh thoảng mới xuất hiện qua những hình ảnh do ông Trần Hùng Huy chia sẻ trên trang cá nhân. Ở tuổi 70, bà vẫn giữ được diện mạo quý phái. Ông Trần Hùng Huy từng chia sẻ mẹ mình là người phụ nữ ngọt ngào nhất, là nguồn động viên không giới hạn cũng như năng lượng tích cực của cả gia đình.

Bà Đặng Thu Thủy được nhiều người ngưỡng mộ với gương mặt thanh tú, phúc hậu (Ảnh: Trần Hùng Huy)

Bên cạnh vai trò quản trị điều hành, khối tài sản của bà Đặng Thu Thủy tại ACB cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, bà đang nắm giữ khoảng 69,3 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,19% vốn điều lệ của ngân hàng.

Dựa trên mức giá đóng cửa 20.250 đồng mỗi cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 19 tháng 10 năm 2026, khối tài sản chứng khoán này có giá trị thị trường ước tính đạt hơn 1.403 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền này đại diện cho giá trị quy đổi theo thị giá tại một thời điểm nhất định và sẽ thay đổi theo biến động trên sàn chứng khoán, không đồng nghĩa với số lượng tiền mặt mà bà đang trực tiếp sở hữu.

Ngoài danh mục cổ phiếu, khoản thù lao từ vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của bà cũng được công bố rõ trong báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026. Cụ thể, trong nửa đầu năm, bà nhận được hơn 1,1 tỷ đồng thù lao, tương đương mức bình quân khoảng 183 triệu đồng mỗi tháng.

Khoản thu nhập này là mức tính trung bình từ tổng thù lao trong sáu tháng, không đại diện cho toàn bộ thu nhập cá nhân của bà trong kỳ cũng như không có nghĩa là mỗi tháng bà nhận đúng số tiền như vậy.

Như vậy, cùng với việc sở hữu hơn 69 triệu cổ phiếu giá trị hàng ngàn tỷ đồng, bà Đặng Thu Thủy tiếp tục khẳng định vai trò của mình tại nhà băng với khoản thù lao hơn 1,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026.