Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Quý Dương. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, sản phụ vừa sinh con đang nằm trên giường bệnh thì mẹ chồng bước vào phòng, di chuyển chiếc xe đẩy em bé bên cạnh rồi tiến đến chỗ con dâu, trang HK01 đưa tin.

Người mẹ chồng mang theo những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, được gấp và xâu nối thành những vòng hoa tiền. Sau đó, bà trải số tiền lên giường bệnh, khiến cả chiếc giường phủ kín sắc đỏ.

Người mẹ chồng hào phóng nổi tiếng trên mạng xã hội xứ Trung. Ảnh: HK01

Tổng giá trị món quà là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 387 triệu đồng). Anh Vương, chồng sản phụ, cho biết đây là món quà mẹ anh đặc biệt chuẩn bị để chúc mừng con dâu sinh con.

Bà muốn dành cho con một món quà thiết thực, đồng thời hỗ trợ về mặt kinh tế sau hành trình mang thai và sinh nở vất vả.

Bà Trần, mẹ chồng của sản phụ, cho biết con dâu gặp nhiều khó khăn khi mang thai, phản ứng thai nghén khá nặng nên bà luôn cảm thấy thương con. Theo bà, con dâu là người có công lớn với gia đình và xứng đáng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ.

“Con bé là công thần lớn của gia đình chúng tôi, nên cần được hỗ trợ về kinh tế”, bà Trần nói.

Không chỉ trao món quà giá trị lớn, người mẹ chồng còn liên tục đứng bên giường dặn dò con dâu chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi thật tốt. Bà cũng gửi lời chúc mẹ và bé bình an.

Hình ảnh những tờ tiền đỏ rực phủ kín giường bệnh cùng sự quan tâm chân thành của mẹ chồng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi bà là “mẹ chồng thần tiên”, vừa hào phóng vừa tâm lý.

Một số ý kiến cho rằng, món quà không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng em bé chào đời mà còn là sự ghi nhận những vất vả, hy sinh của người con dâu trong quá trình mang thai và sinh nở. So với những bó hoa lãng mạn, khoản tiền hỗ trợ thiết thực này giúp người mẹ có thêm điều kiện chăm sóc bản thân và em bé trong giai đoạn đầu sau sinh.