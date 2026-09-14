Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

MXH đang hiện diện ngày càng sâu trong đời sống của thanh thiếu niên. Nhưng với những trẻ đang chịu áp lực tâm lý, việc tiếp xúc thường xuyên với các nội dung tiêu cực, bắt nạt trực tuyến hay sử dụng MXH quá nhiều vào ban đêm có thể làm gia tăng nguy cơ tự gây thương tích. Cảnh báo này vừa được các chuyên gia Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra tại hội thảo chiều 14/9.