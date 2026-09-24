Mẹ chồng nàng dâu đừng vội coi nhau như ruột thịt: Nếu biết điều này, gia đình sẽ êm ấm hơn

Giữa những ngày TP.HCM liên tục xuất hiện mưa lớn, một lá thư gửi học sinh của thầy Đỗ Đình Đảo (Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thọ) đã gây chú ý trên mạng xã hội. Trong lá thư gửi vào buổi tối 22/4 khi đường phố ngập nặng trong cơn mưa lớn, thầy ân cần hỏi thăm và chủ động điều chỉnh một số nội quy để học trò bớt áp lực trước thời tiết bất lợi.