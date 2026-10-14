Mẹ chồng, mẹ ruột Lê Phương trẻ đẹp ở tuổi xế chiều

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Phương hạnh phúc khi khoe khoảnh khắc bên 2 người mẹ của mình. Cô chia sẻ: "Cả hai người mẹ của tôi đều không còn mẹ. Người lớn luôn cố gắng mạnh mẽ vì không còn ai để dựa vào... Còn mẹ là điều may mắn nhất trên đời".

Mẹ chồng và mẹ ruột Lê Phương tình cảm bên nhau.

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng vài lần chia sẻ hình ảnh hai người mẹ cùng xuất hiện trong các dịp đặc biệt, đi chơi và sum họp bên con cháu.

Vào Ngày của Mẹ năm 2025, Lê Phương đưa mẹ ruột và mẹ chồng đi ăn, lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ bên hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời. Cả hai thoải mái trò chuyện, chụp ảnh cùng con cháu, tạo nên không khí gia đình gần gũi.

Lê Phương tự hào vì có 2 người mẹ tuyệt vời.

Đến dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới vào tháng 8/2025, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc sum họp cùng chồng, con gái Bông và hai người mẹ. Với Lê Phương, những dịp như vậy không chỉ là ngày kỷ niệm của hai vợ chồng mà còn là cơ hội để gia đình hai bên quây quần.

Tháng 7/2026, trong chuyến về quê nội tại Lâm Đồng, mẹ ruột Lê Phương cũng đi cùng gia đình. Hai bà thông gia cùng ra biển, trò chuyện và chụp ảnh bên con cháu. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh với lời chú thích dí dỏm: "Ra biển không có tắm, chỉ có tám".

Thay vì những lời lẽ cầu kỳ, hình ảnh hai người mẹ cùng đi chơi, chuyện trò và tận hưởng thời gian bên nhau đã phần nào thể hiện sự thân thiết giữa họ. Sự hòa thuận giữa hai bên nội ngoại không chỉ giúp vợ chồng Lê Phương thêm gắn bó mà còn tạo môi trường tình cảm tốt đẹp cho các con.

Lê Phương cùng mẹ ruột.

Về cuộc sống của Lê Phương, hiện cô vẫn miệt mài với phim ảnh, đồng thời dành thời gian chăm sóc chồng con. Cô có con trai Cà Pháo với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan và con gái Bông với ca sĩ Trung Kiên. Trong những chia sẻ về gia đình, nữ diễn viên thường nhắc đến sự đồng hành của chồng cũng như tình cảm mà người thân dành cho các con. Cô không thường xuyên phô bày chuyện riêng tư, nhưng những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội vẫn đủ để khán giả cảm nhận niềm vui của nữ diễn viên bên những người thân yêu.

Diễn viên Lê Phương sinh năm 1985, quê Trà Vinh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thương Con Cá Rô Đồng và Bóng Ma Hạnh Phúc. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, Lê Phương thường đảm nhận những vai phụ nữ giàu đức hy sinh, trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.

Ảnh: FBNV