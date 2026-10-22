Mẹ chồng mặc váy trắng và đội khăn voan dự lễ cưới, còn nói câu này để chọc tức con dâu

Theo The Sun, một cô dâu kể lại sự bức xúc khi mẹ chồng phá vỡ quy tắc ăn mặc quen thuộc tại đám cưới của mình. Theo lời cô dâu, ặp đôi dự định tổ chức một buổi lễ nhỏ với khoảng 40 khách mời. Tuy nhiên, khi đến ngày trọng đại, cô dâu phát hiện mình không phải người phụ nữ duy nhất mặc váy trắng, đội mũ và khăn voan trong buổi lễ.

“Tôi biết bà ấy không có thiện cảm với mình, nhưng chuyện này đã khiến tôi hoàn toàn xác nhận điều đó. Nó nói lên rất nhiều về con người bà ấy”, cô dâu chia sẻ.

Người phụ nữ cho biết cô càng bất ngờ hơn bởi mẹ chồng vốn luôn thể hiện mình là người có phép tắc và cư xử đúng mực.

Một phụ nữ chia sẻ câu chuyện mẹ chồng mặc váy trắng trong ngày cưới của mình. Ảnh: Reddit

Cô kể rằng mẹ chồng thích xây dựng hình ảnh một phụ nữ miền Nam nước Mỹ thuộc tầng lớp giàu có, có phong thái truyền thống và đặc biệt coi trọng lễ nghi. Vì vậy, cô cho rằng việc mặc váy trắng kèm khăn voan đến đám cưới của con trai là hành động cố ý nhằm khiêu khích mình.

Do buổi lễ chỉ có khoảng 40 khách, trang phục của mẹ chồng càng trở nên nổi bật. Dù vậy, cô dâu khẳng định mình không để sự việc phá hỏng ngày vui.

Cô nói rằng ngay cả khi mới 24 tuổi và chưa thực sự tự tin vào bản thân, cô vẫn không cảm thấy bị ảnh hưởng. Theo cô, lựa chọn trang phục ấy khiến mẹ chồng trông thiếu tinh tế hơn là khiến cô bị lu mờ.

Điều khiến cô dâu khó chịu hơn là sau đó, mẹ chồng còn đến nói với cô rằng có rất nhiều người nhầm bà mới là người kết hôn trong ngày hôm đó.

Hơn một thập kỷ sau đám cưới, người phụ nữ đã ly hôn chồng, song cả hai vẫn giữ quan hệ tốt đẹp. Cô cho biết mình vui mừng khi biết chồng cũ đã cắt đứt liên lạc với mẹ ruột sau cuộc chia tay.

“Tôi tự hào về anh ấy. Tôi có thể viết cả một cuốn sách về người phụ nữ này”, cô viết.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một người nhận xét bộ váy không phù hợp với vai trò mẹ chú rể, còn chiếc mũ nhỏ trông kỳ quặc. Người khác cho rằng việc mặc váy trắng và đội khăn voan đến đám cưới của con trai khó có thể chỉ là sự trùng hợp.

Một bình luận khác bày tỏ sự khó hiểu trước những người cố tình mặc trang phục nhằm lấn át cô dâu, cho rằng hành động này thường khiến chính họ trở nên lố bịch trong mắt người khác.