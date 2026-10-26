'Mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh' chia sẻ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân gần 40 năm

NSND Lan Hương ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn truyền hình và sân khấu, đặc biệt là hình tượng những người phụ nữ chịu thương chịu khó. Nữ diễn viên từng tham gia: Mùa ổi, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy, Vệt nắng cuối trời và nhiều tác phẩm khác. Bộ phim NSND Lan Hương đặc biệt để lại dấu ấn với lứa khán giả trẻ là Sống chung với mẹ chồng (2017). Kể từ bộ phim này, nhiều người đặt cho Lan Hương biệt danh ''Mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh''.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ kết hôn năm 1987.

NSND Lan Hương "Bông" và NSƯT Đỗ Kỷ bén duyên từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường tại Hà Nội. Sau đó, cả hai cùng thi đỗ lớp đào tạo diễn viên khóa đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Cùng sinh năm 1961, cặp nghệ sĩ đã trải qua 9 năm yêu nhau trước khi quyết định về chung một nhà, trong khi phần lớn bạn bè cùng lớp đã yên bề gia thất.

Nhắc lại chuyện tình giản dị của mình, NSND Lan Hương từng chia sẻ với VietNamNet rằng, cô và ông xã không có những lời tỏ tình hoa mỹ hay màn cầu hôn lãng mạn. Quyết định kết hôn đến một cách tự nhiên, chân thành qua cuộc trò chuyện đầy hóm hỉnh giữa hai người: "Thực ra tôi và anh Kỷ cũng không có những câu tỏ tình lãng mạn gì mà quay sang nói với nhau: Có khi cũng phải cưới đi chứ, không thành ra ế à? Ừ thế thì cưới và chúng tôi quyết định kết hôn trong sự giao lưu đơn giản và mộc mạc như thế".

Năm 1987, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng. Hai năm sau, khi bước sang tuổi 29, NSND Lan Hương mới sinh con đầu lòng. Tình yêu mộc mạc, không phô trương ấy đã trở thành khởi đầu cho hành trình hôn nhân bền bỉ của cặp nghệ sĩ gắn bó cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

NSƯT Đỗ Kỷ luôn tháp tùng vợ trong mọi chuyến đi.

Bỏ ngoài tai những lời đồn thất thiệt

Chia sẻ với Lao Động, NSND Lan Hương kể, vợ chồng cô từng trở thành chủ đề bàn tán với những thông tin không đúng sự thật. Có người cho rằng việc hai nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện bên nhau chỉ là diễn trước công chúng, thậm chí đồn đoán cô sắp chia tay NSƯT Đỗ Kỷ.

Nữ nghệ sĩ còn nhớ một lần người bạn học cấp ba tình cờ nghe những người bên cạnh bàn tán về mình khi đi gội đầu. Họ cho rằng bà đã trải qua 3 đời chồng, khiến người bạn phải lên tiếng đính chính.

Khi nghe bạn kể lại câu chuyện, NSND Lan Hương không tỏ ra bức xúc mà chỉ nhẹ nhàng cho qua. NSND Lan Hương quan niệm, người khác có thể đưa ra những lời đồn đoán, nhưng điều quan trọng là bản thân vẫn có cuộc sống bình yên bên gia đình.

Nữ nghệ sĩ cũng không có thói quen tranh cãi hay đôi co với những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Theo nghệ sĩ Lan Hương, việc phản ứng quá mức đôi khi chỉ khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

Bí quyết giữ gìn hôn nhân gần 40 năm

Theo NSND Lan Hương, nền tảng giúp vợ chồng cô gắn bó suốt nhiều thập kỷ là sự tôn trọng, chân thành và mong muốn gìn giữ những giá trị bền vững trong gia đình. Cả hai không quá chú trọng hình thức hay những lời nói hoa mỹ, mà quan tâm đến cách đối xử với nhau trong cuộc sống thường ngày.

Nhìn lại 39 năm chung sống, nữ nghệ sĩ cho biết hai vợ chồng chưa từng xảy ra những cuộc cãi vã lớn. Khi có bất đồng quan điểm, một người thường chọn cách im lặng để tránh khiến mâu thuẫn đi xa hơn.

Nữ diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" cũng luôn cố gắng nhìn vào những điểm tốt của chồng để kiềm chế sự nóng nảy và tránh làm tổn thương đối phương. Với nữ nghệ sĩ, hôn nhân bền vững không có nghĩa là hai người luôn giống nhau trong suy nghĩ, mà là biết tôn trọng và điều chỉnh bản thân vì người còn lại.

NSND Lan Hương nhận xét ông xã Đỗ Kỷ là người ít nói, không lãng mạn. Hai người cũng hiếm khi dành cho nhau những lời ngọt ngào, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ đối phương. Cùng hoạt động nghệ thuật, thường xuyên làm việc với nhiều đồng nghiệp, họ không vì thế mà nảy sinh sự ghen tuông.

Một nguyên tắc được hai người thống nhất từ trước khi kết hôn là không bao giờ nhắc đến từ "ly hôn" với đối phương. Đó cũng là cách họ thể hiện mong muốn cùng nhau gìn giữ cuộc hôn nhân đã lựa chọn.

Không sợ bị khán giả lãng quên sau khi nghỉ hưu

Ở tuổi U70, NSND Lan Hương cho biết cô không dành quá nhiều thời gian để nuối tiếc những chuyện đã qua. Nữ nghệ sĩ chọn cách hướng về phía trước, cố gắng sống sao để không phải hối hận về những quyết định của mình.

Với cô, việc được khán giả nhớ đến là điều đáng quý, nhưng không phải lý do duy nhất để tiếp tục làm nghề. Sau khi nghỉ hưu, cô vẫn tham gia đóng phim, mong muốn mang đến những phút giây thư giãn cho người xem thay vì cố gắng duy trì sự nổi tiếng.

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết bản thân luôn dành sự ưu ái cho thế hệ trẻ. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và nhận được tình cảm của khán giả, cô không quá lo lắng về việc mình có thể bị lãng quên.