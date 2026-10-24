Mẹ chồng đòi 'trao trả' con dâu như 'món hàng lỗi'

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Giọt nước tràn ly

Suốt 10 năm, Mai chọn nhẫn nhịn để gia đình yên ấm. Ở nhà chồng cô, mẹ chồng nắm quyền uy tuyệt đối, mọi người từ lớn đến bé đều phải tuân theo. Mẹ chồng Mai là người cực kỳ ích kỷ và thích thao túng. Bà đòi hỏi mọi thứ phải theo đúng ý mình từng chút một, từ lịch sinh hoạt đến việc con dâu về quê ngoại thăm cha mẹ đẻ cũng phải báo trước nhiều ngày, xin phép như ban ơn.

Sự chèn ép ngột ngạt ấy cứ tích tụ, cho đến biến cố đau đớn vào cuối năm: Mai bị sảy thai khi đứa con đã tròn bốn tháng. Vừa trải qua phẫu thuật, thể xác kiệt quệ lại thêm nỗi đau mất con khiến Mai hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có hai tuần dưỡng sức ít ỏi trước Tết, giữa căn nhà chồng lạnh lẽo, điều cô khao khát nhất lúc này chỉ là được trở về với bố mẹ đẻ để được an ủi, vỗ về.

Nhưng sự đồng cảm tối thiểu ấy cũng bị mẹ chồng tước đoạt. Bà viện đủ lý do từ kiêng kỵ cho nhà ngoại đến chuyện cỗ bàn giỗ chạp, rồi đưa ra tối hậu thư: Cấm về ngoại hôm mùng 3 Tết. Nếu về thì đừng bao giờ quay lại nhà nội nữa.

Trước sự cay nghiệt ấy, vợ chồng Mai nắm tay nhau chọn về bên ngoại. Cơn thịnh nộ của mẹ chồng lập tức bùng nổ. Bà gọi điện mắng mỏ thông gia không biết dạy con. Đỉnh điểm là mùng 6 Tết, bà kéo cả người nhà về tận quê Mai. Trước mặt bố mẹ đẻ cùng họ hàng hai bên, bà dùng những lời lẽ nặng nề nhất để "trao trả" con dâu như một "món hàng lỗi".

Ảnh minh hoạ

Nhìn cha mẹ đẻ hiền lành, cả đời vì con cái nay phải lặng người nghe những lời nhục mạ ngay trong nhà mình, giới hạn chịu đựng trong Mai chính thức đứt gãy. Lòng tự trọng của một người con không cho phép cô tiếp tục cúi đầu. Câu nói nhẹ tênh mà nghẹn đắng thốt ra hôm ấy: "Con xin phép bố mẹ, con về nhà con để bố mẹ con dạy lại" cũng là lúc Mai quay lưng bước đi, khép lại một thập kỷ nhẫn nhịn.

Ranh giới không thể thỏa hiệp

Tám tháng trôi qua kể từ ngày bước ra khỏi cánh cửa ấy, Mai mới thực sự tìm lại được nhịp thở bình yên cho chính mình. Lần đầu tiên sau 10 năm, cô không còn phải sống trong sự kiểm soát ngột ngạt, không còn phải thấp thỏm lo âu mỗi lần muốn ghé về thăm bố mẹ đẻ, không phải xin phép hay báo trước từng giờ từng phút.

Thương vợ con nhưng bất lực trước sự độc đoán của mẹ đẻ, chồng Mai rơi vào cảnh đứng giữa khó xử. Anh chấp nhận thuê nhà ở riêng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chữ hiếu. Nhìn chồng cuối tuần lặng lẽ đưa con về thăm ông bà nội rồi lại quay về căn nhà thuê, Mai không khỏi xót xa.

Thế nhưng, cánh cửa trở về lại đang khép chặt bởi sự áp đặt vô lý từ mẹ chồng. Bà bắn tin muốn vợ chồng cô quay về, nhưng ép bố mẹ đẻ Mai phải gọi điện xin lỗi, hoặc Mai phải nhận sai vì đã "nóng giận bỏ đi". Mẹ chồng cô vẫn đinh ninh mình luôn đúng, còn hành động bảo vệ cha mẹ của con dâu chỉ là sự "ngang bướng, cố chấp".

Đã có những đêm Mai vắt tay lên trán tự hỏi: Phải chăng mình đang quá đề cao cái tôi? Có phải mình đang cố chấp, ích kỷ vì không chịu nhún nhường một chút để chồng được vui lòng, để gia đình hai bên êm đẹp?

Nhưng rồi nghĩ đến ánh mắt tủi hờn của bố mẹ đẻ ngày hôm ấy, Mai hiểu rằng đây không phải là chuyện hờn dỗi trẻ con. Nếu cô lùi bước, nếu cúi đầu nhận sai cho một việc mình hoàn toàn đúng, cô không chỉ tự tay chà đạp lên lòng tự trọng của chính mình mà còn gián tiếp đẩy bố mẹ đẻ vào thế bị coi thường mãi mãi.

8 tháng im lặng không phải là sự thách thức, mà là ranh giới để cô giữ lại phẩm giá. Mai sẵn sàng trở về vì chồng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra để vun vén cho con cái, nhưng cô kiên quyết không xin lỗi.