Mẹ chồng đòi giữ 60 triệu tiền mừng cưới và 18 triệu tiền 'mừng dâu'

Đám cưới vừa kết thúc, tôi còn chưa hết cảm giác vui vẻ khi chính thức trở thành con dâu thì đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Nguyên nhân là chuyện tiền mừng.

Gia đình chồng tôi ở quê, kinh tế không khá giả. Chồng tôi nhiều năm tự lập, cố gắng làm ăn, dành dụm.

Anh gần như tự lo toàn bộ chi phí đám cưới phía nhà trai, từ sính lễ đến cỗ bàn và các khoản phát sinh. Tôi thương anh vất vả nên đỡ đần một số khoản như phí thuê trang phục, chụp ảnh cưới, thuê đơn vị chụp phóng sự cưới…

Sau đám cưới, nhà trai nhận được khoảng 60 triệu đồng tiền mừng. Tôi nghĩ chồng đã lo toàn bộ chi phí thì khoản tiền mừng này nên đưa chúng tôi giữ, vừa trả bớt tiền cỗ bàn, vừa để lại làm vốn liếng.

Thế mà mẹ chồng tôi đòi giữ toàn bộ với lý do: “Mẹ phải giữ để sau này còn đi mừng lại người ta”.

Niềm hi vọng vào hạnh phúc mới của tôi chẳng còn trọn vẹn. Ảnh minh họa

Tôi hơi sốc nhưng vẫn thong thả trình bày: “Việc hiếu hỉ có đi, có lại, họ hàng của bố mẹ đến mừng thì sau này nhà họ có việc, bố mẹ cũng phải đi lại. Con hiểu việc này.

Tương tự, số tiền bạn bè, đồng nghiệp của chồng con mừng cưới, sau này chúng con cũng phải trả. Vì thế, bố mẹ cho con xin lại khoản này”.

Mẹ chồng tôi không nói lại được thì bắt đầu cạnh khóe: “Nuôi con lớn bằng này, giờ có vài triệu tiền mừng cưới nó cũng đòi cho bằng được”.

Thật vô lý! Khoản 60 triệu tiền mừng cưới kia, có đến 2 phần là từ mối quan hệ của chồng tôi. Ông bà ở quê, lấy đâu ra lắm tiền mừng cưới thế.

Tôi định tranh luận tiếp nhưng chồng tôi kéo tay, ý bảo tôi nên dừng lại.

Ấy thế mà mẹ chồng tôi vẫn tiếp tục. Bà không chỉ đòi giữ tiền mừng cưới, mà còn muốn giữ nốt cả tiền "mừng dâu" của tôi.

Ở quê chồng tôi có tục lệ, ngoài phong bì mừng cưới, họ hàng và hàng xóm thân thiết còn cho riêng cô dâu, gọi là “mừng dâu”.

Đó là lúc khách khứa về vãn, tôi ngồi lại bên cạnh chiếc mâm. Các bà, cô, dì, chị… lần lượt bỏ tiền mặt vào đó, mỗi người vài trăm nghìn… Tổng số tiền "mừng dâu" tôi thu được là 18 triệu đồng.

Tôi rất vui vì nghĩ đó là tình cảm họ hàng nhà chồng dành cho cô dâu mới.

Vậy mà mẹ chồng đòi tôi đưa cả khoản tiền đó cho bà giữ. Bà bảo, khoản tiền này cũng thuộc về việc “đi lại” giữa người lớn với nhau bởi, trước nay, bà cũng phải mừng biết bao cô dâu mới trong làng, trong họ.

Lần này, tôi quyết không đồng tình.

Tôi hỏi mẹ: “Nếu mọi người cho lại mẹ thì tại sao không đưa cho mẹ mà lại trao trực tiếp cho con và nói là mừng dâu?”.

Hai mẹ con lời qua tiếng lại. Mẹ chồng cho rằng tôi mới về làm dâu đã tính toán tiền bạc, còn tôi cảm thấy mình không được nhà chồng tôn trọng.

Chồng tôi đứng giữa rất khó xử. Anh thương vợ nhưng cũng không muốn làm mẹ buồn. Anh hiểu quan điểm của tôi, đồng thời cũng biết mẹ đã sống nhiều năm với suy nghĩ tiền mừng là khoản “có đi có lại”.

Cuối cùng, anh lên tiếng nói, số tiền mừng cưới sẽ đưa bố mẹ giữ, còn khoản tiền mừng dâu do tôi cầm. Tôi trở về phòng mà ngọn lửa bức xúc trong lòng vẫn bùng cháy.

Ngay hôm sau, tôi kiếm cớ bận việc trở về thành phố luôn. Chồng tôi ở lại thêm 2 ngày, rồi cũng khăn gói đi cùng.

Vừa về làm dâu chưa tròn 1 ngày, mẹ chồng – nàng dâu đã xích mích bởi chuyện tiền nong. Tôi vừa bực bội, vừa hụt hẫng. Bao nhiêu hi vọng về chuyện hôn nhân suôn sẻ, tròn trịa, chuyện làm dâu êm đẹp của tôi tan vỡ ngay từ phút đầu.

Rồi tới đây có việc về quê, tôi và mẹ chồng biết đối mặt với nhau ra sao? Sau này gia đình còn biết bao công việc phải lo, chẳng lẽ vợ chồng tôi cứ phải nhận phần thiệt về mình như vậy?

Liệu có phải tôi đang quá tính toán với nhà chồng?