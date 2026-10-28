Mẹ chăm bố nguy kịch trong viện, 3 con thơ may mắn thoát nạn khi căn nhà cháy rụi

Anh Phi không may bị tai nạn giao thông khi đang điều khiển xe đầu kéo chở xi măng đi xây dựng trường nội trú liên cấp ở xã miền núi giáp biên Bắc Lý. Lúc tai nạn, bao xi măng bột nặng 1 tấn đè lên nửa người khiến anh bị dập cơ, kèm nhiễm trùng da nặng từ lưng xuống chân.

Sau 3 lần phẫu thuật cấy ghép da, sức khỏe anh Phi bắt đầu có tiến triển tốt hơn.

Vết thương trong quá trình chữa trị bị hoại tử dẫn đến nhiễm trùng. Anh phải trải qua tới 3 cuộc phẫu thuật. Người vợ trẻ phải để 3 con nhỏ ở nhà nhờ người thân, hàng xóm chăm sóc, rồi vào viện cách nhà hơn 80km để chăm chồng.

Nào ngờ, khi 2 vợ chồng đang ở viện thì ở nhà xảy ra cháy khiến toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi. Ngôi nhà ngói 2 gian cũng bị sập, may mắn 3 đứa nhỏ được mọi người giải cứu thành công.

Xót xa 3 đứa trẻ trong ngôi nhà cháy

Ngày 24/10, căn nhà ngói 2 gian định mệnh đó bị cháy sập. Những ngày này, đii từ ngoài vào, mùi cháy khét lẹt, kèm mùi hôi chua vẫn còn xộc thẳng vào mũi. Phía trong, các bức tường nổ loang lổ, gạch ngói lẫn đất đá xen với đồ dùng, quần áo, tủ, quạt cháy vẫn ngổn ngang.

Ba cháu nhỏ con của vợ chồng anh Phi trong căn nhà cháy tan hoang hôm 24/10.

Anh Trương Mạnh Hùng (chú của nạn nhân) cho biết: Nhà cháu Phi cháy cách đây 4 ngày (25/10). Dù hàng xóm, lực lượng chức năng đã cố gắng dập lửa nhưng cũng không thể vớt vát được gì. Cả ngôi nhà giờ chỉ còn một đống đổ nát. Vợ Phi và anh em trong nhà thì đang lo chạy chữa cho Phi trong viện. Việc chăm sóc 3 đứa nhỏ khi bố mẹ vắng nhà đành nhờ vào ông bà nội, ngoại. "Mọi người cũng thay nhau hỗ trợ, cố gắng làm sao để các cháu không phải nghỉ học ngày nào", anh nói.

Ba đứa con của anh Phi, cháu lớn nhất mới học lớp 5, cháu thứ hai học lớp 4, cháu út mới vào lớp 2. "Lúc nhà xảy ra cháy là vào khoảng 8h sáng Chủ nhật, cả 3 đứa đều ở trong nhà. Nhưng may là chúng nó đang chơi ở phòng ngoài. Khi khói lửa bốc lên từ trong, mọi người đến phá cửa kịp thời đưa chúng nó ra ngoài… Ngoài các tài sản của gia đình thì đồ đạc, sách vở, giấy tờ của các cháu cũng bị cháy cả", bà Nguyễn Thị Tiền (62 tuổi, mẹ vợ anh Phi) kể lại.

Thương các cháu, người thân, hàng xóm gom góp lại, người thì cho bộ quần áo cũ, người cho chút tiền mua sách vở để các cháu tiếp tục đi học. Giờ mỗi buổi sáng, ông bà ngoại đưa cháu đi học. Chiều tối ông bà nội đón về Quỳnh Bảng cho ăn uống. "Nhưng giờ ông bà hai bên cũng đã có tuổi và không còn sức lao động nữa. Các chú, các bác cũng không có điều kiện kinh tế, nên lâu dài vẫn chưa biết phải xoay xở cho chúng nó thế nào...", bà Tiền trăn trở.

Nén đau tìm cách vượt lên nghịch cảnh

Rời ngôi nhà cháy, tôi đến Khoa bỏng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, nơi anh Hồ Văn Phi đang điều trị. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Bệnh nhân Phi hôm nay đã khá lên rất nhiều so với lúc nhập viện. Khi tiếp nhận, bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, mặt phù, đa tạng sưng huyết. Các vết thương do nhiễm độc hóa chất (xi măng) được xử trí không tốt nên có dấu hiệu bị hoại tử.

Bố mẹ vắng nhà nên ba đứa trẻ tự xoay xở trong ngôi nhà đã bị cháy sập, có sự giúp đỡ của ông bà nội ngoại và hàng xóm láng giềng.

Sau 3 cuộc phẫu thuật cắt ghép da, đến nay bệnh nhân đã bắt đầu hồi phục. Các phần da ghép trong các đợt trước đã lên da non. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục điều trị và chăm sóc đặc biệt để tránh tái nhiễm trùng ở những nơi vừa phẫu thuật.

Vừa giúp chồng kê cao phần chân và nửa người bên dưới lên cho thoáng khí, chị Thuỳ (vợ anh Phi) vừa nói: "Chồng em được như hôm nay là nhờ các bác sĩ ở đây tận tình cứu chữa. Chứ khi vào viện đúng là thập tử nhất sinh. Toàn thân anh ấy sưng đỏ, phù nề, đau và nóng sốt. Giờ chỉ mong anh ấy nhanh hồi phục để em có thể về nhà lo liệu nhà cửa và các con".

Kể về vụ tai nạn của mình, anh Phi thều thào: "Tôi làm nghề lái xe đầu kéo thuê, với mức lương là 16 triệu đồng/tháng. Hàng ngày nhận xe, nhận hàng rồi chủ bảo chở đi đâu thì chở".

Hôm đó là ngày 1/10, anh nhận đơn hàng giao hơn 30 tấn xi măng từ nhà máy xi măng Hoàng Mai lên công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở xã Bắc Lý. Tuyến đường hơn 230km, trong đó có nhiều đoạn đồi núi khó đi. Tuy vậy, đã quen đường rồi vì từ lúc xây trường (cuối năm 2025) anh đã nhiều lần chở hàng lên đây

"Nào ngờ chuyến này, khi xe vừa vào địa phận xã Bắc Lý thì bị mất phanh khi đổ dốc. Thấy vậy tôi đã đánh xe hướng về vách núi rồi nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe sau đó bị lật, bao xi măng nặng 1 tấn đè lên người. Mọi người phải cắt bao, bới xi măng đưa tôi ra, rồi đưa về bệnh viện cấp cứu", anh kể, có khi đứt quãng.

Ngoài chấn thương phần mềm và xây xước, chính hóa chất trong xi măng ăn theo vết thương gây viêm, sưng tấy. Ban đầu anh nằm ở Bệnh viện đa khoa Quang Thành được 4 ngày, thấy tình trạng của chồng càng ngày càng nặng, nên vợ anh đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Đến đây, các bác sĩ bảo bệnh nhân đã bị suy đa tạng, chỉ cần chậm 1 ngày nữa là vô phương cứu chữa.

Để chữa trị cho chồng, ngoài chế độ bảo hiểm y tế thì chị Thuỳ phải mua thuốc ngoài, thuê phòng chăm sóc đặc biệt để chồng không bị tái nhiễm khuẩn. Tổng số tiền bỏ ra đã hơn 30 triệu đồng. Trong khi đó, ngôi nhà ở Quỳnh Mai và toàn bộ tài sản, đồ đạc hai vợ chồng tích góp đều bị cháy rụi. Giấy tờ để làm các thủ tục cho chồng cũng không còn.

"Trước lúc anh bị tai nạn thì còn ví tiền, giấy tờ, dây chuyền, đồng hồ, điện thoại. Khi bị nạn thì thất lạc đâu mất cả. Giờ muốn làm lại giấy tờ cũng phải chờ anh ra viện trực tiếp đi làm, vì các giấy tờ khác để ở nhà đã bị cháy cả rồi" - chị Thuỳ buồn rầu nói.

Khó khăn hiện nay là trước mắt, chị Thuỳ chỉ mong chồng khỏi bệnh để về. Nhưng về thì ở đâu, sinh sống ra sao? Chị Thuỳ nghẹn ngào: "Nhà đó có sẵn trên đất, lúc vợ chồng em mua là năm 2022, có giá hơn 2 tỷ đồng. Giờ còn nợ tiền tỷ chưa biết lấy gì trả. Trước mắt em định dọn về ở tạm với bố mẹ chồng. Tương lai thế nào em cũng không biết nữa...".

Ông Hồ Văn Cạy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai, cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Phi đúng là éo le. Vừa bị tai nạn giao thông đang còn phải điều trị trong bệnh viện thì ở nhà xảy ra cháy. Tới đây phường sẽ cùng với các tổ chức đoàn thể đứng ra kêu gọi để cộng đồng chung tay hỗ trợ vợ chồng anh Phi và ba cháu.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Phi, xin gửi về chương trình Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ghi: Hỗ trợ anh Phi ở Nghệ An). Hoặc gửi trực tiếp qua số tài khoản của chị Hồ Thị Thuỳ (vợ anh Phi). Số tài khoản: 0826203789, Ngân hàng VietinBank. Số điện thoại: 0826.203.789.