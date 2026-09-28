Mê cá Koi, dựng nghiệp trên quê hương

Từ thú chơi đến nghề kinh doanh

Từng làm một số công việc với mức thu nhập khá, anh Tô Văn Ngọc không nghĩ niềm yêu thích cá Koi lại có ngày trở thành hướng khởi nghiệp của mình. Ban đầu, anh chỉ nuôi vài con trong bể nhỏ để thỏa thú chơi. Say mê vẻ đẹp của loài cá có nguồn gốc từ Nhật Bản, anh bắt đầu tìm hiểu, chọn những con cá đẹp để giao lưu, trao đổi với những người cùng sở thích trong các hội nhóm.

Càng tìm hiểu, anh càng bị cuốn hút. Từ thú chơi, anh dần nghĩ đến việc nuôi cá một cách bài bản, vừa thỏa đam mê, vừa tạo thêm nguồn thu nhập. Với số vốn ban đầu vài chục triệu đồng, anh bắt tay gây dựng đàn cá Koi và từng bước đầu tư hệ thống hồ nuôi, lọc nước, cung cấp ôxy phù hợp với từng dòng cá.

Anh Tô Văn Ngọc chia sẻ về mô hình nuôi và chăm sóc cá Koi. Ảnh: Phan Thanh

Để đi được đường dài với cá Koi, theo anh Ngọc, đam mê chỉ là điểm khởi đầu, còn kiến thức và kỹ thuật mới là yếu tố quyết định. Anh dành nhiều thời gian tự học qua internet, sách báo, các hội nhóm của những người chơi cá Koi; đồng thời trực tiếp tích lũy kinh nghiệm trong quá trình nuôi, chăm sóc và xử lý các vấn đề phát sinh.

“Đam mê sẽ giúp mình theo đuổi nghề lâu hơn, nhưng muốn phát triển thì phải có kiến thức về thị trường. Muốn vậy phải học hỏi từ nhiều nguồn, từ internet, sách báo đến các hội nhóm có cùng đam mê”, anh Ngọc chia sẻ.

Tại cơ sở của anh Tô Văn Ngọc, cá được phân loại, nuôi ở những bể có kích thước và mật độ phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng. Những con cá nhỏ có kích thước khoảng 20-25cm được nuôi ở các bể riêng; trong khi đó, một số bể được anh dành để thuần dưỡng cá Koi F1 có kích thước khoảng 50cm.

Theo anh Ngọc, việc nuôi cá với mật độ cao đòi hỏi hệ thống kỹ thuật phải được đầu tư tương xứng. Chẳng hạn, với 5m³ nước, có thể nuôi khoảng 50 cá thể, nhưng để đàn cá sinh trưởng khỏe mạnh, nguồn nước phải được kiểm soát, hệ thống lọc và cung cấp ôxy phải hoạt động ổn định.

Không chỉ chú trọng nguồn nước và hệ thống lọc, người nuôi còn phải đặc biệt quan tâm đến thức ăn, chế độ chăm sóc và phòng bệnh cho cá. Một trong những bệnh thường gặp ở cá Koi là bệnh nấm, nhất là vào mùa đông khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho nấm phát triển. Vì vậy, người nuôi phải thường xuyên theo dõi tình trạng của cá để kịp thời có biện pháp xử lý.

Chất lượng tạo nên giá trị

Với người chơi cá Koi, một con cá đẹp không chỉ nằm ở kích thước mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo anh Ngọc, trước hết cá phải có nguồn gen tốt; hình dáng cân đối, thân cá nở nang; màu sắc tươi, sắc nét, các chi tiết rõ ràng. Khoanh vân, vảy, vây cá cũng phải cân đối, hài hòa.

Hiện nay, cá Koi có nhiều dòng với mức giá đa dạng. Với những con có kích thước khoảng 35-45cm, giá bán trung bình có thể từ 4-5 triệu đồng/con. Không chỉ cung cấp cá, anh Ngọc còn mở rộng dịch vụ tư vấn thiết kế hồ, lắp đặt hệ thống lọc nước, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành hồ cá.

Chi phí đầu tư cho một hồ cá phục vụ thú chơi cũng phụ thuộc vào quy mô, thiết kế và hệ thống kỹ thuật. Theo anh Ngọc, mức đầu tư có thể dao động khoảng 6-8 triệu đồng/m³ nước.

Nhờ kết hợp kinh doanh cá với các dịch vụ liên quan, doanh thu của mô hình hiện đạt khoảng 30-70 triệu đồng/tháng. Thị trường của anh không chỉ bó hẹp tại địa phương mà đã mở rộng tới nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc.

Chia sẻ về tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, đồng chí Khuất Thanh Sơn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tùng Thiện, đánh giá: Anh Tô Văn Ngọc là một trong những đoàn viên có tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với đam mê và năng lực của bản thân.

Theo đồng chí Khuất Thanh Sơn, điều đáng ghi nhận ở anh Ngọc là từ niềm yêu thích cá Koi, anh đã từng bước tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng mô hình nuôi, chăm sóc và kinh doanh theo hướng sản xuất, kinh doanh, xây dựng thị trường và tạo giá trị kinh tế, thay vì chỉ dừng lại ở thú chơi.

“Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, sinh vật cảnh đòi hỏi người trẻ phải có kiến thức, kỹ thuật, sự nhạy bén với thị trường và đặc biệt là sự kiên trì trong quá trình xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng. Những nỗ lực của đồng chí Ngọc là một ví dụ cụ thể cho tinh thần thanh niên không ngại khó, không ngại khổ, dám bắt đầu từ những điều mình yêu thích để tạo dựng giá trị cho bản thân và gia đình”, đồng chí Khuất Thanh Sơn chia sẻ.

Mô hình nuôi cá Koi nếu được đầu tư bài bản thì có nhiều tiềm năng phát triển và mở rộng thị trường. Ảnh: Thảo Nguyên

Đại diện Đoàn Thanh niên phường Tùng Thiện cũng mong muốn những thanh niên như anh Ngọc không chỉ phát triển tốt mô hình của mình mà còn chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với những người trẻ có cùng đam mê, qua đó hình thành cộng đồng thanh niên làm kinh tế và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên địa phương.

“Đoàn Thanh niên phường Tùng Thiện sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối và tạo môi trường để những đoàn viên có ý tưởng, có khát vọng và dám nghĩ, dám làm được chia sẻ kinh nghiệm, được học hỏi, từng bước hiện thực hóa ý tưởng và phát triển kinh tế bền vững”, đồng chí Khuất Thanh Sơn nhấn mạnh.

Từ một niềm đam mê, anh Tô Văn Ngọc đã từng bước biến sở thích thành nghề nghiệp, biến những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình nuôi cá thành giá trị kinh tế. Hành trình ấy cho thấy, với người trẻ, khởi nghiệp đôi khi không bắt đầu từ những ý tưởng quá lớn, mà có thể bắt đầu từ chính một sở thích được theo đuổi nghiêm túc, bằng kiến thức, sự kiên trì và khả năng thích ứng với thị trường.