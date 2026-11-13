Mẹ bổ sung đủ loại vitamin để con tăng cân, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngược

Thấy con đã 18 tháng nhưng cân nặng chỉ đạt 9,4kg, biếng ăn và thường xuyên đổ mồ hôi khi ngủ, chị Ngọc Đức (phường Ba Đình, Hà Nội) đưa bé đến cơ sở y tế để kiểm tra dinh dưỡng. Sau khi thăm khám, chị bất ngờ khi biết thói quen bổ sung nhiều loại vi chất mà mình vẫn nghĩ là tốt cho con có thể đang gây ra những ảnh hưởng không mong muốn.

Theo chia sẻ, từ khi con chào đời, chị Đức đã duy trì việc cho bé uống vitamin D mỗi ngày với liều 5-7 giọt, do nghe nhiều phụ huynh khuyên trẻ nhỏ cần được bổ sung dưỡng chất này thường xuyên. Khi nhận thấy con hay ra mồ hôi trộm, chị cho rằng bé có thể thiếu canxi nên tiếp tục bổ sung thêm canxi vào mỗi buổi sáng.

Tình trạng biếng ăn khiến chị càng sốt ruột. Nghe lời mách nước rằng kẽm giúp kích thích vị giác, cải thiện cảm giác ngon miệng, chị mua thêm siro kẽm cho con sử dụng. Chưa dừng lại ở đó, trước giờ đi ngủ, bé còn được uống thêm DHA.

Việc tự ý bổ sung vitamin D, canxi, kẽm và DHA cùng lúc có thể khiến trẻ đối mặt nguy cơ dư thừa vi chất, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo việc bổ sung vitamin D kéo dài với liều lượng không phù hợp có thể khiến cơ thể trẻ tích lũy quá mức. Tình trạng này có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có những biểu hiện như chán ăn, chậm tăng cân, khó chịu, ngủ không ngon và thường xuyên quấy khóc.

Đề cập đến thực trạng này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết không ít cha mẹ mắc sai lầm khi tự ý bổ sung vi chất cho con. Trong quá trình khám và tư vấn dinh dưỡng, bà từng gặp nhiều trường hợp trẻ được gia đình cho sử dụng cùng lúc nhiều loại vitamin, khoáng chất mà không có chỉ định chuyên môn.

Theo chuyên gia, vitamin D giữ vai trò quan trọng đối với quá trình hấp thu canxi, phát triển hệ xương và răng của trẻ. Tuy nhiên, nếu sử dụng vượt quá nhu cầu trong thời gian dài, vi chất này có thể gây dư thừa và dẫn đến những hệ lụy đối với sức khỏe.

Theo khuyến nghị được đề cập, trẻ dưới 1 tuổi bú mẹ hoàn toàn thường cần được bổ sung 400 IU vitamin D mỗi ngày. Đối với trẻ sử dụng sữa công thức, cần tính đến lượng vitamin D đã có trong thành phần sữa để xác định nhu cầu bổ sung phù hợp. Nếu cha mẹ không kiểm tra hàm lượng này mà vẫn cho trẻ uống thêm theo thói quen, nguy cơ dùng quá mức có thể gia tăng.

Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần căn cứ vào độ tuổi, chế độ dinh dưỡng và nhu cầu thực tế của trẻ để bổ sung vitamin, khoáng chất phù hợp, tránh lạm dụng. Ảnh minh họa

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho biết trên VTC News, kết quả xét nghiệm ở một số trẻ từng ghi nhận nồng độ vitamin D trong máu ở mức 60-80 đơn vị, cao hơn đáng kể so với ngưỡng thông thường. Đáng chú ý, những biểu hiện khi cơ thể dư thừa vi chất đôi khi có thể khiến phụ huynh nhầm lẫn với tình trạng thiếu hụt. Khi thấy con biếng ăn, ngủ không ngon hoặc hay quấy khóc, cha mẹ lại tiếp tục tăng cường bổ sung, khiến vấn đề càng trở nên phức tạp.

Chuyên gia nhấn mạnh, nhu cầu vitamin và khoáng chất ở trẻ phụ thuộc vào độ tuổi, chế độ ăn uống, tình trạng sức khỏe cũng như lượng dưỡng chất đã được cung cấp từ các nguồn khác. Việc bổ sung không đúng cách, đặc biệt khi sử dụng nhiều sản phẩm cùng lúc, có thể gây tác dụng ngược.

Do đó, phụ huynh không nên tự ý mua và cho trẻ sử dụng vitamin, canxi, kẽm hay các loại vi chất theo lời truyền miệng. Khi trẻ có dấu hiệu biếng ăn, chậm tăng cân, ra mồ hôi nhiều hoặc ngủ không yên, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân và được tư vấn liều lượng phù hợp, thay vì tự suy đoán trẻ đang thiếu chất để bổ sung.