Mẹ bỏ mặc 4 đứa trẻ ở nhà rồi đi chơi trên du thuyền, em bé nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi

Theo ABC News, hồ sơ cảnh sát cho thấy, Nathalie Belizaire, 29 tuổi, sống tại North Miami Beach, Florida, đã lên tàu Carnival Conquest vào ngày 25/9 cho chuyến du thuyền kéo dài 3 ngày từ Miami tới Bahamas.

Trong thời gian người mẹ vắng nhà, 4 đứa trẻ gồm một bé 9 tuổi, một bé 7 tuổi, một bé 2 tuổi và trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi được cho là ở lại căn hộ mà không có người lớn giám sát. Belizaire sau đó bị bắt và đối mặt với 4 cáo buộc bỏ bê trẻ em.

Vụ việc được phát hiện sau khi Lether Bazile, cha của bé 2 tháng tuổi và không sống cùng Belizaire, biết cô có kế hoạch đi du thuyền.

Theo hồ sơ bắt giữ, ngày 24/9, Bazile nhìn thấy trên trạng thái WhatsApp của Belizaire hình ảnh được cho là vé du thuyền Carnival. Khi trao đổi với cô, người phụ nữ nói rằng sẽ đưa các con đến nhà cụ ngoại để nhờ chăm sóc trong thời gian cô đi vắng. Tuy nhiên, sau đó Bazile liên lạc với người thân và được biết các con không được đưa đến đó.

Ngày 27/9, ông đến căn hộ của Belizaire để kiểm tra. Theo lời kể được Local 10 News dẫn lại, Bazile không có chìa khóa nhưng nhìn thấy những đứa trẻ ở bên trong qua cửa sổ. Ông cũng nhìn thấy tivi đang bật và nghe thấy tiếng trẻ con. Lo lắng cho con gái mới 2 tháng tuổi, ông lập tức gọi 911.

Cảnh sát North Miami Beach cùng lực lượng cứu hộ sau đó tới hiện trường và phải phá cửa để vào căn hộ. Các sĩ quan phát hiện cả 4 đứa trẻ bên trong. Theo hồ sơ cảnh sát, một số em, trong đó có trẻ nhỏ, đang trốn trong phòng tắm.

Cảnh sát cho biết những đứa trẻ đã ở một mình ít nhất khoảng 48 giờ trước khi được phát hiện. Sau khi được đưa ra ngoài, các em được đảm bảo an toàn và sau đó được đưa vào diện chăm sóc của cơ quan chức năng.

Trong khi các con được phát hiện ở nhà, Belizaire vẫn đang trên chuyến du thuyền Carnival Conquest. Con tàu trở lại PortMiami vào ngày 28/9 và cảnh sát đã chờ sẵn tại đây.

Theo ABC News, lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã giữ Belizaire khi cô xuống tàu, sau đó bàn giao cho cảnh sát North Miami Beach. Người phụ nữ này bị cáo buộc 4 tội danh bỏ bê trẻ em nhưng từ chối trả lời cảnh sát.

Tại phiên tòa về tiền bảo lãnh, thẩm phán Mindy Glazer bày tỏ sự bất ngờ trước cáo buộc và đặc biệt lo ngại khi biết một trong những đứa trẻ mới chỉ 2 tháng tuổi. Belizaire được ấn định mức bảo lãnh tổng cộng 10.000 USD và bị yêu cầu không tiếp xúc với các con.

Belizaire sau đó được tại ngoại. Luật sư của cô cho biết thân chủ phủ nhận cáo buộc. Bản thân Belizaire cũng nói với truyền thông rằng đã có sự sắp xếp để người khác chăm sóc các con. Những cáo buộc trên hiện vẫn là cáo buộc và vụ việc tiếp tục được xử lý theo thủ tục pháp lý.