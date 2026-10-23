'Mẹ bỉm quyến rũ nhất hành tinh' gây sốt sàn diễn Victoria's Secret sau 6 tuần sinh con, chồng đứng bật dậy cổ vũ

Barbara Palvin tái xuất sàn diễn sau 6 tuần sinh con

Ngày 18/10, Barbara Palvin trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, tổ chức ở Los Angeles, Mỹ. Siêu mẫu người Hungary xuất hiện trên sàn catwalk chỉ khoảng 6 tuần sau khi sinh con gái đầu lòng.

Trong màn trình diễn đầu tiên, Barbara diện bộ nội y hồng kết hợp váy ngủ xuyên thấu được trang trí bằng những dòng chữ. Mái tóc bồng bềnh cùng lối trang điểm tông hồng giúp cô nổi bật trên sàn diễn.

Chồng Barbara Palvin cổ vũ vợ catwalk - Nguồn: YouTube/ Victoria's Secret

Ở lần xuất hiện tiếp theo, người đẹp khoác lên mình trang phục ánh bạc đính đá lấp lánh, kết hợp đôi cánh thiên thần đặc trưng của Victoria's Secret.

Đáng chú ý, ông xã của Barbara, diễn viên Dylan Sprouse, có mặt ở hàng ghế đầu để cổ vũ vợ. Anh đứng dậy, gửi nụ hôn gió và dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của cô trên sàn diễn.

Trước đó, Dylan Sprouse cũng bày tỏ niềm tự hào khi vợ trở lại công việc sau khi sinh con. Nam diễn viên cho biết anh ngạc nhiên trước nguồn năng lượng của Barbara trong giai đoạn mới làm mẹ.

Barbara Palvin trở lại sàn catwalk chỉ sau một thời gian ngắn sinh con - Ảnh: X

Người mẫu sinh năm 1993 gắn bó với Victoria's Secret - Ảnh: X

Siêu mẫu 33 tuổi thừa nhận vẫn đang hồi phục sau sinh

Barbara Palvin và Dylan Sprouse kết hôn vào tháng 7/2023. Cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Sylvie, ngày 7/9/2026.

Chia sẻ với truyền thông tại hậu trường show diễn, Barbara cho biết cô vui khi được trở lại công việc nhưng cũng thừa nhận cơ thể vẫn đang hồi phục sau sinh.

Trong cuộc trò chuyện với chương trình Good Morning America, người đẹp nhấn mạnh mỗi người mẹ có một hành trình khác nhau. Cô biết ơn sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, trong đó có bố mẹ đã đến giúp chăm sóc em bé.

Ảnh: Instagram

Barbara Palvin sinh năm 1993, bắt đầu gây chú ý trên sàn diễn quốc tế từ khi còn rất trẻ. Cô trình diễn cho Prada năm 2010, lần đầu tham gia Victoria's Secret Fashion Show năm 2012 và chính thức trở thành thiên thần của thương hiệu vào năm 2019.

Trước màn tái xuất năm nay, cô từng tham gia các show Victoria's Secret vào năm 2024 và 2025. Đặc biệt, tại show năm 2025, Barbara vẫn bước lên sàn diễn dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương ở bàn chân.

Sự xuất hiện của Barbara Palvin tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu cũng nhấn mạnh việc trở lại công việc sau sinh là lựa chọn cá nhân, tùy thuộc vào điều kiện và quá trình hồi phục của mỗi người.