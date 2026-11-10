Mẹ bị cúm A, làm sao để hạn chế lây nhiễm khi chăm con?

Mẹ bị cúm A có nên tiếp tục cho con bú?

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus gây ra, thường có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi. Virus có thể phát tán qua các hạt dịch tiết khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Vì vậy, trẻ sơ sinh có nguy cơ phơi nhiễm khi tiếp xúc gần với mẹ trong những hoạt động thường ngày như bế, dỗ ngủ và cho bú.

Dù vậy, mẹ mắc cúm A vẫn có thể tiếp tục cho con bú nếu đủ sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng lây phù hợp. Virus cúm không lây truyền qua sữa mẹ. Ngược lại, sữa mẹ cung cấp dinh dưỡng, kháng thể và nhiều thành phần hỗ trợ hệ miễn dịch còn non nớt của trẻ.

Tuy nhiên, việc bú mẹ không đồng nghĩa trẻ được bảo vệ hoàn toàn trước virus cúm. Nếu mẹ quá mệt, sốt cao hoặc không thể trực tiếp cho bú, có thể cân nhắc vắt sữa để người thân khỏe mạnh hỗ trợ cho bé ăn. Dụng cụ hút sữa, bình sữa cần được vệ sinh đúng cách sau mỗi lần sử dụng.

Mẹ cũng nên thông báo với bác sĩ về tình trạng đang cho con bú để được tư vấn điều trị phù hợp, nhất là khi cần sử dụng thuốc kháng virus hoặc thuốc giảm triệu chứng. Không tự ý ngừng cho bú hay dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

5 nguyên tắc phòng lây cúm A khi chăm sóc trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trong khi trẻ dưới 6 tháng tuổi chưa thể tiêm vắc xin cúm. Vì vậy, gia đình cần chủ động giảm tối đa nguy cơ trẻ tiếp xúc với virus.

Rửa tay trước khi chạm vào trẻ

Mẹ cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi bế bé, cho bú, vắt sữa hoặc chạm vào bình sữa. Sau khi ho, hắt hơi hay xì mũi, cũng cần vệ sinh tay lại. Đây là thói quen đơn giản nhưng quan trọng để hạn chế đưa mầm bệnh lên tay rồi truyền sang trẻ.

Đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần

Khi cho bú, bế hoặc chăm sóc bé, mẹ nên đeo khẩu trang vừa khít, che kín mũi và miệng. Nếu khẩu trang bị ẩm hoặc bẩn, cần thay mới. Đặc biệt, không đeo khẩu trang cho trẻ sơ sinh vì có thể gây cản trở hô hấp. Biện pháp bảo vệ cần tập trung vào người lớn và môi trường xung quanh trẻ.

Mẹ nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần với trẻ

Hạn chế hôn và ghé sát mặt trẻ

Trong thời gian mắc bệnh, mẹ nên tránh hôn lên mặt, tay bé hoặc ghé sát mặt trẻ khi trò chuyện. Khi ho, hắt hơi, hãy dùng khăn giấy che miệng và mũi, bỏ khăn ngay vào thùng rác rồi rửa tay. Không ho hoặc hắt hơi hướng trực tiếp về phía trẻ.

Giữ không gian thông thoáng, vệ sinh dụng cụ

Gia đình nên duy trì không khí lưu thông phù hợp, thường xuyên vệ sinh những bề mặt hay chạm tay như tay nắm cửa, bàn và các vật dụng chăm sóc trẻ. Bình sữa, dụng cụ hút sữa cũng cần được làm sạch đúng hướng dẫn sau khi sử dụng.

Nhờ người thân khỏe mạnh hỗ trợ chăm bé

Nếu có người thân không mắc triệu chứng hô hấp, gia đình nên phân công họ thay tã, vệ sinh, dỗ ngủ hoặc hỗ trợ những việc mẹ chưa thể tự làm. Người chăm sóc cũng cần rửa tay trước khi tiếp xúc với trẻ và hạn chế đến gần bé nếu xuất hiện sốt, ho, đau họng. Ngoài ra, những người thân đủ điều kiện nên tiêm vắc xin cúm hằng năm để góp phần tạo môi trường an toàn hơn cho trẻ.

Khi nào mẹ và trẻ cần được thăm khám?

Phụ nữ trong hai tuần đầu sau sinh có nguy cơ gặp biến chứng cúm cao hơn. Vì vậy, khi xuất hiện triệu chứng nghi cúm A, mẹ nên liên hệ cơ sở y tế sớm để được đánh giá và tư vấn điều trị. Cần thông báo rõ tình trạng đang cho con bú để bác sĩ lựa chọn phương án phù hợp.

Mẹ cần được thăm khám khẩn cấp nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đau tức ngực, lơ mơ, mệt mỏi bất thường hoặc triệu chứng đã thuyên giảm nhưng sau đó nặng trở lại.

Với trẻ sơ sinh, gia đình cần theo dõi khả năng bú, nhịp thở, mức độ tỉnh táo và thân nhiệt. Đưa trẻ đi cấp cứu nếu bé thở nhanh hoặc khó thở, rút lõm lồng ngực, tím tái, bỏ bú, khó đánh thức hoặc co giật. Đặc biệt, trẻ dưới 3 tháng tuổi có nhiệt độ từ 38°C trở lên cần được đánh giá y tế ngay, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng khác.

Mẹ mắc cúm A không đồng nghĩa phải ngừng nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, việc phòng lây qua đường hô hấp, giữ vệ sinh khi tiếp xúc và chủ động nhờ người thân hỗ trợ là rất cần thiết. Kết hợp điều trị đúng hướng dẫn, duy trì nguồn sữa khi có thể và theo dõi sát sức khỏe của trẻ sẽ giúp gia đình bảo vệ cả mẹ lẫn bé tốt hơn.