Mẹ bị con dâu đánh nhập viện, con trai phản ứng gây tranh cãi dữ dội

Theo SCMP, sau khi người cha qua đời, Jiao và anh trai ở lại quê nhà, còn mẹ của họ, được xác định mang họ Shen, chuyển đến Gia Hưng sống cùng con gái lớn. Sau này, Jiao và vợ có hai con. Do hai vợ chồng làm việc ở những thành phố khác nhau, họ gửi các con cho bà Shen chăm sóc.

Mâu thuẫn bắt đầu khi người cháu trai thông báo với mẹ của cậu bé qua hệ thống camera giám sát trong nhà rằng cậu cảm thấy không khỏe, nhưng bà nội không chịu đo nhiệt độ cho mình.

Lo lắng cho con, người mẹ lập tức đi tàu cao tốc đến nhà bà Shen. Khoảng một giờ sau, cô có mặt tại nơi ở của mẹ chồng. Bà Shen giải thích rằng cậu bé nghịch ngợm, khó bảo, trong khi bản thân bà cũng đang bị đau răng. Khi con dâu đề nghị đưa bà đến bệnh viện, người phụ nữ lớn tuổi từ chối và nói muốn đi gặp bạn trai. Bà thậm chí được cho là đã tuyên bố: “Tôi thà chết còn hơn phải chăm sóc các cháu”.

Trong ảnh: ảnh trái là người con trai và ảnh phải là người mẹ bị con dâu đánh vào mặt gây bầm tím. Ảnh: SCMP

Cuộc tranh cãi sau đó nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Người con dâu đã hành hung mẹ chồng, khiến bà bị thương ở mặt và gãy 4 xương sườn. Theo các thông tin được đăng tải, đây không phải lần đầu bà Shen bị con dâu đánh vì những bất đồng liên quan đến việc chăm sóc trẻ.

Điều khiến nhiều người bất bình hơn là phản ứng của Jiao. Thay vì lên án hành động của vợ, người đàn ông này lại đứng về phía cô, gọi mẹ ruột là “vô đạo đức” và cho rằng bà “đáng bị đánh”.

Jiao cáo buộc mẹ mình đặt chuyện tình cảm cá nhân lên trên việc chăm sóc các cháu. Người đàn ông cũng cho rằng do bản thân gặp khó khăn tài chính, mẹ nên tiếp tục trông trẻ hoặc chu cấp cho vợ chồng anh một khoản tiền hàng tháng.

Tuy nhiên, chị gái của Jiao lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Người phụ nữ cho rằng mẹ mình đã trải qua nhiều năm vất vả với công việc công nhân vệ sinh có thu nhập thấp, vì vậy bà xứng đáng có cơ hội tận hưởng cuộc sống và tìm một người bạn đời phù hợp ở tuổi xế chiều.

Theo người chị, dù thu nhập không cao, bà Shen từng chuyển hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD) cho hai con trai. Bà cũng khẳng định không muốn tiếp tục gánh trách nhiệm nuôi dạy các cháu. Sau vụ hành hung, những chấn thương khiến bà không thể đi làm và cũng không còn khả năng hỗ trợ tài chính cho Jiao.

Có thể đối mặt án tù đến 3 năm

Về vụ việc, luật sư Ma Junzhe thuộc Công ty Luật Quảng Đông Zheqing cho biết người con dâu có thể bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích ở mức độ nhẹ. Nếu bị kết tội, cô có thể đối mặt mức án lên đến 3 năm tù.

Vị luật sư nhấn mạnh, trách nhiệm pháp lý trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái thuộc về cha mẹ, không phải ông bà. Trong trường hợp cả Jiao và vợ đều có khả năng lao động, bà Shen không có nghĩa vụ pháp lý phải chăm sóc các cháu.

Vụ việc vẫn chưa được giải quyết tại thời điểm SCMP đăng tải, song đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một cư dân mạng bình luận: “Jiao đã thất bại cả với tư cách một người con lẫn một người cha. Nếu không thể nuôi dạy con mình thì tại sao lại sinh con?”.

Người khác viết: “Dù cảm thấy bất bình đến đâu, bạo lực cũng không giải quyết được vấn đề. Một khi đã ra tay đánh người, pháp luật sẽ không còn đứng về phía bạn”.