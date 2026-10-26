Mẹ bị chỉ trích vì con 9 tuổi vào đại học, chuẩn bị thành tiến sĩ

Elliott Tanner hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ Vật lý tại Đại học Minnesota, Mỹ. Ảnh: Michelle Tanner.

Khi Elliott Tanner (sinh năm 2008) học mẫu giáo, bà Michelle Tanner nhận ra con trai khác biệt rõ rệt so với các bạn cùng tuổi. Vì là con đầu lòng, ban đầu, hai người cho rằng việc con tự học đọc, làm toán trước khi đi học là những dấu mốc phát triển bình thường.

Tuy nhiên, Elliott nhanh chóng có trình độ toán tương đương học sinh lớp 4. Trong khi các bạn cùng lớp say mê những nhân vật siêu anh hùng, cậu lại dành nhiều thời gian đọc sách khoa học.

“Việc đưa con đến trường năm đó trở thành một cuộc vật lộn. Chúng tôi rất buồn vì con không hòa nhập được”, bà Michelle chia sẻ với PEOPLE.

Thần đồng bắt đầu học tiến sĩ ở tuổi 13

Vợ chồng Michelle sống tại Minnesota, Mỹ. Sau một thời gian cân nhắc, họ quyết định cho Elliott nghỉ học tại trường và chuyển sang tự dạy con ở nhà. Cách làm này giúp cậu bé tiếp cận kiến thức phù hợp với năng lực của mình.

Elliott say mê đọc bất kỳ tài liệu nào được đưa cho. “Tôi lấy khoảng 20 cuốn sách dành cho học sinh THPT rồi đưa cho con. Năm 6 tuổi, con đã đọc hết từng cuốn từ đầu đến cuối”, Michelle kể.

Dù nhận thấy con có khả năng tiếp thu nhanh, vợ chồng bà vẫn thận trọng trước tốc độ học vượt của Elliott. Họ thường xuyên nhắc con rằng cậu có thể dừng lại hoặc giảm nhịp độ bất cứ lúc nào.

“Tôi luôn cố gắng để con biết rằng mình có lựa chọn khác. Tôi thường nói ‘Nếu con muốn dừng lại, bố mẹ sẽ bán nhà, chuyển đến California và ngày mai con có thể trở thành vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp’. Nhưng đó là điều con muốn, và chúng tôi chỉ còn cách cố gắng theo kịp con”, bà nói.

Năm 8 tuổi, Elliott hoàn thành chương trình trung học. Khi ấy, cha mẹ cậu chưa biết nên định hướng bước tiếp theo như thế nào. Một người bạn gợi ý Michelle cho con theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng, nhưng bà lo ngại môi trường có nhiều sinh viên trưởng thành sẽ không phù hợp với một đứa trẻ còn quá nhỏ. Dù vậy, Michelle vẫn cùng con đến gặp ban quản lý trường.

“Họ rất quý con. Họ còn đùa với nhau về khoa học, và tôi nghĩ đây chính là ngôi nhà mới của Elliott. Mọi chuyện sẽ ổn thôi’”, bà kể.

Quyết định ấy mở ra một chặng đường mới. Elliott nhập học với tư cách sinh viên khi mới 9 tuổi. Theo Michelle, con trai chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Mỗi ngày, cậu đều háo hức thức dậy để đến trường, đập tay chào các sinh viên khác trên hành lang.

Elliott cũng hòa nhập với bạn bè trong môi trường đại học. Cậu tham gia các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chơi trò chơi cùng các sinh viên khác.

Năm 11 tuổi, Elliott hoàn thành hai năm học tại trường cao đẳng cộng đồng rồi chuyển sang Đại học Minnesota để lấy bằng cử nhân. Đến năm 13 tuổi, cậu hoàn thành chương trình đại học và tiếp tục học lên tiến sĩ Vật lý lý thuyết tại chính ngôi trường này.

Theo người mẹ, việc học đối với Elliott khá dễ dàng. Cậu có thể hòa nhập với những người xung quanh và đủ trưởng thành để tự lo các công việc của mình. Hiện tại, ở tuổi 18 tuổi, Elliott chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ. Cậu hy vọng trở thành giảng viên Vật lý.

Elliott bộc lộ tài năng từ rất sớm. Ảnh: LiveScience.

Người mẹ bị chỉ trích

Khi chia sẻ câu chuyện của Elliott trên Instagram, bà Michelle thường xuyên nhận được chỉ trích, cho rằng bà đã ép con học vượt và khiến cậu “đánh mất tuổi thơ”.

Tuy nhiên, những ý kiến này không khiến bà thay đổi quan điểm. Ngược lại, Michelle càng muốn lên tiếng ủng hộ việc trao cho những đứa trẻ có năng lực vượt trội như Elliott cơ hội học tập phù hợp với bản thân.

Theo bà, sức khỏe tinh thần là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với nhóm trẻ này. Nếu bị buộc phải học chậm lại trong khi có khả năng tiếp thu kiến thức nhanh hơn, Elliott có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Người mẹ cũng cho biết gia đình luôn cố gắng bảo đảm Elliott có một cuộc sống phù hợp với lứa tuổi, thay vì chỉ tập trung vào việc học. Cậu vẫn đi xem phim, đến công viên giải trí và tham gia những hoạt động mà những đứa trẻ cùng tuổi thường yêu thích. Điểm khác biệt là bên cạnh những hoạt động ấy, Elliott dành nhiều thời gian và tâm sức cho sách vở.