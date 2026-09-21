Mẹ bầu 3 tháng đầu cần bổ sung dưỡng chất nào cho thai nhi khỏe mạnh?

Acid folic là dưỡng chất quan trọng cần bổ sung từ trước khi mang thai để ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Ảnh: Magnific.

Trước khi mang thai, cơ thể người phụ nữ cần được chuẩn bị sẵn sàng để tạo môi trường nuôi dưỡng tốt nhất cho em bé. Trong các vi chất nền tảng, axit folic là dưỡng chất quan trọng hàng đầu cần được chú ý ngay từ giai đoạn lên kế hoạch thụ thai.

"Axit folic giúp ngăn ngừa hiệu quả các dị tật ống thần kinh ở thai nhi", chuyên gia điều dưỡng gia đình Sara Tingle (N.P.-C) tại Mỹ cho biết.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), phụ nữ nên bổ sung ít nhất 400 microgam (mcg) axit folic mỗi ngày, bắt đầu từ tối thiểu một tháng trước khi thụ thai và tiếp tục duy trì trong suốt thai kỳ.

"Hầu hết vitamin tổng hợp dành cho bà bầu đều chứa từ 400-800 mcg axit folic. Tuy nhiên, phụ nữ nên kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm để đảm bảo cung cấp đủ hàm lượng khuyến cáo", chuyên gia Tingle lưu ý thêm.

Acid folic có trong các thực phẩm bổ sung như viên vitamin bà bầu hàng ngày, và được thêm vào các loại ngũ cốc tăng cường như ngũ cốc ăn sáng, bánh mì, mì ống và gạo. Folate là dạng tự nhiên của loại vitamin này, có chủ yếu trong các loại rau lá xanh đậm như bông cải xanh, măng tây, xà lách romaine, và trong các thực phẩm thực vật khác như bơ, đậu và cam.

Một chế độ ăn đa dạng kết hợp vitamin bà bầu giúp đáp ứng đủ nhu cầu canxi, sắt và folate trong 3 tháng đầu thai kỳ. Ảnh: Magnific.

Những dưỡng chất quan trọng

Theo Eating Well, dưỡng chất nào cũng quan trọng, nhưng có một số loại đặc biệt cần thiết trong thai kỳ, khi cơ thể mẹ vừa phát triển vừa nuôi dưỡng một sinh linh khác:

Acid folic: có trong thực phẩm tăng cường và thực phẩm bổ sung.

Canxi: có trong sữa (sữa, sữa chua, phô mai), rau lá xanh đậm và thực phẩm tăng cường như nước cam, ngũ cốc ăn sáng.

Sắt: có trong thịt, gia cầm, hải sản, đậu và rau lá xanh đậm.

Choline: có trong trứng, thịt, gia cầm, hải sản và các thực phẩm từ đậu nành.

Vitamin B12: có trong thịt, gia cầm, trứng, hải sản, cũng như các loại ngũ cốc tăng cường.

Axit béo Omega-3: có trong cá béo, hạt chia, hạt lanh và thực phẩm tăng cường.

Dù có mang thai hay không, thức ăn vẫn là nguồn năng lượng của bạn - và khi mang thai, nguồn năng lượng đó lại càng quan trọng hơn. Em bé ăn những gì mẹ ăn và cần vitamin, khoáng chất để hỗ trợ sự phát triển của não bộ và cơ thể, dù còn rất nhỏ bé. Crystal Karges, chuyên gia dinh dưỡng (RDN) tại phòng khám tư kiêm chuyên gia tư vấn cho con bú, lưu ý rằng những dưỡng chất quan trọng trong 3 tháng đầu để có một thai kỳ khỏe mạnh gồm canxi (1.000 miligam/ngày), folate (600 mcg/ngày) và sắt (27 mg/ngày). "Những nhu cầu dưỡng chất tăng cao này thường có thể được đáp ứng bằng một chế độ ăn đa dạng, lành mạnh kết hợp bổ sung vitamin dành cho bà bầu".

"Vì hệ thần kinh của em bé đang bắt đầu phát triển, việc bổ sung đủ choline, B12 và axit béo omega-3 cũng rất quan trọng", Ingrid Anderson, chuyên gia dinh dưỡng (RDN), bổ sung. "Các nguồn cung cấp những dưỡng chất này gồm trứng, cá hồi và quả óc chó".

Dù cơ thể đang phải làm việc chăm chỉ, bạn không cần nạp thêm calo cho đến tam cá nguyệt thứ hai, trừ khi mang đa thai (sinh đôi, sinh ba trở lên). Một phụ nữ mang thai một em bé có thể tăng 1-5 pound (khoảng 0,5-2,3 kg) trong 3 tháng đầu, do lượng máu và dịch trong cơ thể tăng lên.