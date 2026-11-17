Sản phụ Trần Thị Toàn (30 tuổi) chuyển dạ sinh non ở tuần thai thứ 25 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Em bé được bố mẹ đặt tên là Đậu chỉ nặng vỏn vẹn 600 gam, đối mặt với hàng loạt thách thức của trẻ sinh cực non, từ hô hấp, điều hòa thân nhiệt đến dinh dưỡng và sự phát triển của các cơ quan.

Ngay sau khi chào đời, bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để chăm sóc và điều trị. Những ngày đầu đời của Đậu gắn với các thiết bị y tế và sự theo dõi sát sao của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Bé phải hỗ trợ thở CPAP liên tục trong 77 ngày - khoảng thời gian mà mỗi thay đổi về nhịp thở, chỉ số sức khỏe đều được theo dõi cẩn trọng.

Em bé Đậu kiên cường vượt qua 113 ngày điều trị để phát triển khỏe mạnh.

Ở bên ngoài phòng điều trị, mẹ bé, chị Trần Thị Toàn (30 tuổi), cũng bước vào những ngày tháng không dễ dàng. 113 ngày con nằm viện là 113 ngày chị sống trong tâm trạng thấp thỏm, mong ngóng tin tức. Niềm vui đôi khi chỉ đến từ một chuyển biến nhỏ, còn mỗi lần chờ bác sĩ thông báo tình hình của con lại là một lần chị hồi hộp, lo lắng.

Vì vậy, khoảnh khắc nhận được tin Đậu có thể tự thở sau 77 ngày phụ thuộc vào hỗ trợ hô hấp trở thành dấu mốc đặc biệt với người mẹ. Sau quãng thời gian dài chỉ mong con ổn định qua từng ngày, chị Toàn không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó không chỉ là tin vui về sức khỏe của con, mà còn là niềm hy vọng được thắp lên sau những ngày dài chờ đợi.

Khi tình trạng của bé tiến triển, chị Toàn có thêm cơ hội được gần con. Trong 36 ngày, chị được ấp bé theo phương pháp Kangaroo, áp con vào lồng ngực để cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của con. Với người mẹ đã trải qua nhiều tháng chỉ có thể dõi theo con giữa những thiết bị y tế, những phút giây được ôm con vào lòng hẳn mang ý nghĩa đặc biệt.

Từ em bé chỉ nặng 600g khi mới chào đời, Đậu dần lớn lên qua từng ngày. Sau 113 ngày điều trị, bé đủ điều kiện xuất viện với cân nặng 7kg. Em đã biết cười, biết lẫy - những dấu mốc phát triển bình dị nhưng là niềm vui lớn đối với gia đình sau hành trình nhiều thử thách.

Ngày bé Đậu khỏe mạnh xuất viện, chị Toàn xúc động gửi lời động viên tới những gia đình đang có con sinh non hãy cố gắng kiên trì và giữ niềm tin trong quá trình chăm sóc, điều trị cho con.