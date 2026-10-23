Mẹ ăn mặc gợi cảm đi đón con bị quay đưa lên mạng, nói một câu ai cũng nể phục

Theo The Independent, trong bài viết đăng ngày 10/2/2022 của tác giả Meredith Clark, Vanesa Medina bị một phụ huynh khác quay video khi đưa con trai đến trường tại thành phố Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Trong đoạn clip, Medina mặc bộ đồ liền thân màu hồng trắng, ôm sát cơ thể. Khi cô mang ba lô của con từ ô tô đến trường, người quay video lên tiếng cho rằng trang phục này không phù hợp khi xuất hiện trước trẻ nhỏ. Người này còn nhận xét Medina từng nhiều lần mặc đồ hở khi đưa con đến trường vào buổi sáng.

“Tôi là một người mẹ năng động, vừa làm việc vừa chăm sóc con trai nhỏ bằng tất cả tình yêu thương trên đời”, cô viết để đáp lại đoạn video được đăng tải trên TikTok.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người mẹ trở thành tâm điểm tranh luận. Một số ý kiến đồng tình với nhận xét rằng trang phục của cô không phù hợp với bối cảnh trường học, trong khi những người khác cho rằng không nên phán xét cách ăn mặc của người khác.

Trước những lời chỉ trích, Medina lên tiếng trên Facebook, gửi lời cảm ơn đến những người đã nhắn tin động viên và bảo vệ cô trên mạng xã hội. Cô cho rằng đoạn video được đăng tải với ý đồ không tốt nhằm hạ thấp mình.

“Tôi là một người mẹ năng động, làm việc chăm chỉ và chăm sóc con trai bằng tất cả tình yêu thương”, Medina chia sẻ trong bài đăng được The Independent dẫn lại.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về việc một phụ huynh tự ý quay phim người khác rồi đăng tải lên mạng. Bên cạnh câu chuyện trang phục có phù hợp với môi trường học đường hay không, nhiều người đặt vấn đề về quyền riêng tư của người mẹ và đứa trẻ xuất hiện trong video.