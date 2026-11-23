Theo tạp chí PEOPLE, ngày 22/5, bà Bonnie Goldman, sống tại bang New Jersey (Mỹ), tốt nghiệp Trường Luật Rutgers, chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 69. Bà cũng là sinh viên lớn tuổi nhất trong khóa tốt nghiệp năm 2026 của trường.

Tấm bằng tốt nghiệp đánh dấu hành trình gần 50 năm theo đuổi ước mơ trở thành luật sư, điều mà Goldman từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể thực hiện.

"Tôi biết mọi người thường nói không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ, nhưng tôi chính là minh chứng sống cho điều đó", bà chia sẻ với PEOPLE.

Trở lại trường luật sau gần nửa thế kỷ

Năm 1979, sau khi tốt nghiệp Đại học Michigan, Goldman đăng ký học luật. Tuy nhiên, do chưa thực sự sẵn sàng và thiếu tập trung vào việc học, bà quyết định bỏ dở chương trình.

Nhìn lại quãng thời gian này, Goldman thừa nhận việc bỏ học là một trong những điều khiến bà hối tiếc nhất cuộc đời. Dù vậy, trải nghiệm ấy cũng trở thành động lực để bà nỗ lực hơn trong những công việc sau này.

"Đó là lần đầu tiên tôi không theo đuổi một việc đến cùng. Chính trải nghiệm ấy đã thôi thúc tôi làm việc chăm chỉ và quyết tâm thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mình lựa chọn", Goldman nói.

Bà Bonnie Goldman. Ảnh: PEOPLE.

Sau khi rời trường luật, bà xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo, quan hệ công chúng và tuyển dụng nhân sự cấp cao, trước khi thành lập công ty tuyển dụng riêng mang tên GanzGoldman.

Dù có gần 40 năm làm việc và đạt được những thành công nhất định, Goldman vẫn không quên ước mơ trở thành luật sư.

Người luôn động viên bà quay lại giảng đường chính là mẹ. Theo Goldman, suốt nhiều thập kỷ, mẹ bà thường xuyên khuyến khích con gái tiếp tục theo đuổi ngành luật.

"Mẹ tôi vừa bước sang tuổi 92 vào cuối tháng 5. Bà rất kiên trì và không ngừng thúc giục tôi quay lại trường luật suốt hàng chục năm", Goldman kể.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, bà luôn cho rằng cơ hội trở lại trường học đã qua.

Bước ngoặt đến sau sinh nhật lần thứ 65, khi Goldman quyết định tham dự kỳ thi tuyển sinh trường luật LSAT. Bà nộp hồ sơ vào nhiều trường, nhận được một số thư mời nhập học cùng đề nghị cấp học bổng.

Cuối cùng, Goldman lựa chọn Trường Luật Rutgers tại Newark, bang New Jersey, và chính thức nhập học năm 2023, khi 66 tuổi.

Bà Bonnie Goldman trở lại trường luật ở tuổi 66 và hoàn thành chương trình học sau ba năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp/PEOPLE.

Sinh viên 66 tuổi giữa giảng đường đại học

Nhớ lại ngày đầu tiên đi học, Goldman cho biết bà vô cùng háo hức dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác so với các bạn cùng lớp.

"Ngày đầu tiên đến trường là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi vui sướng như một đứa trẻ bước vào cửa hàng bánh kẹo", bà chia sẻ.

Goldman kể rằng chiếc cặp kéo mang đến lớp khiến bà trở nên nổi bật giữa các sinh viên, thậm chí có thể còn thu hút sự chú ý hơn cả độ tuổi 66 của mình. Tuy nhiên, điều đó không khiến bà bận tâm.

Dù lớn hơn các bạn học hàng chục tuổi, Goldman nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Bà cho biết nhóm học của mình có khoảng 17 sinh viên, thường xuyên tham gia các lớp cùng nhau trong năm đầu tiên.

"Chúng tôi nhanh chóng trở thành một gia đình nhỏ. Đến nay, tôi vẫn giữ liên lạc thân thiết với phần lớn các bạn", bà nói.

Bà Bonnie Goldman (bên phải) và con gái Jami Erin Ganz. Ảnh: PEOPLE. ↵

Không chỉ có thêm những người bạn mới, Goldman còn xây dựng mối quan hệ tốt với giảng viên và nhân viên nhà trường.

Con gái bà, Jami Erin Ganz, 33 tuổi, thừa nhận từng lo ngại mẹ sẽ khó hòa nhập khi học cùng những sinh viên trẻ hơn nhiều tuổi.

Tuy nhiên, trái với lo lắng ban đầu, Goldman nhanh chóng được nhiều người trong trường biết đến và yêu mến.

Trong quá trình học, Goldman cũng nhận ra kinh nghiệm làm việc nhiều năm mang lại cho bà những lợi thế nhất định. Các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tích lũy từ công việc trước đây giúp bà tiếp cận chương trình đào tạo luật thuận lợi hơn.

Mẹ 92 tuổi chứng kiến con gái nhận bằng tốt nghiệp

Ngày 22/5, Goldman tham dự lễ tốt nghiệp tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn New Jersey (NJPAC), khép lại ba năm học tập và hoàn thành ước mơ dang dở gần nửa thế kỷ.

Có mặt tại buổi lễ là mẹ bà, người bước sang tuổi 92 vào cuối tháng 5, cùng con gái Jami Erin Ganz và nhiều người thân.

Chứng kiến mẹ nhận bằng, Ganz không giấu được xúc động.

"Tôi đã khóc nức nở khi trưởng khoa xướng tên mẹ trong lễ tốt nghiệp. Đó là khoảnh khắc mà mẹ đã nỗ lực hướng tới suốt hàng chục năm", cô chia sẻ.

Theo Ganz, việc trở lại trường luật không chỉ giúp mẹ hoàn thành ước mơ mà còn mang đến cho bà một môi trường học tập, giao lưu phù hợp.

"Tôi chưa bao giờ tự hào về bất kỳ ai đến vậy. Mẹ tôi thực sự đã tìm thấy môi trường phù hợp với mình tại trường luật", cô nói.

Sau khi tốt nghiệp, Goldman dự định tìm kiếm công việc trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt tại bộ phận pháp chế doanh nghiệp hoặc các vị trí liên quan đến hòa giải, tranh tụng.

Bà cho biết, không đặt mục tiêu tìm kiếm một công việc bất kỳ mà mong muốn lựa chọn môi trường phù hợp để phát huy kiến thức chuyên môn cùng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm.

"Ở giai đoạn này của cuộc đời, tôi muốn tìm một vị trí phù hợp, những đồng nghiệp phù hợp và nơi mình có thể vận dụng tất cả những gì đã học hỏi", Goldman nói.

Nhắc lại quyết định trở lại trường luật ở tuổi ngoài 60, bà cho biết từng có người khuyên nên nghỉ hưu thay vì theo đuổi chương trình học kéo dài ba năm với nhiều áp lực.

Tuy nhiên, Goldman cho rằng khoảng thời gian ấy hoàn toàn xứng đáng để thực hiện điều bản thân luôn mong muốn.

"Tại sao lại không? Chỉ mất ba năm thôi. Sau ba năm, tôi sẽ hoàn thành việc học, thay vì phải tiếc nuối rằng giá như mình đã làm điều đó", bà chia sẻ.

Với Goldman, tuổi tác không phải rào cản để bắt đầu một hành trình mới.

"Cuộc sống rất ngắn ngủi và chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội có thể", bà nói.