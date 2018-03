Mẹ 5 con chia sẻ bí quyết giữ dáng, trở thành 'phù thủy' phun xăm thẩm mỹ

Sinh năm 1984, thảnh thơi, xinh đẹp, dáng như gái chưa chồng, lại thành đạt không ai nghĩ Trần Thanh Thúy làm mẹ của 5 công chúa, hoàng tử mà hằng ngày vẫn kịp làm đẹp cho biết bao phụ nữ khác.

Bí quyết được Thúy chia sẻ là mọi thứ cô đều thuận theo tự nhiên.

Từ bà mẹ 5 con dáng đẹp như gái chưa chồng

Với những người gặp Thúy lần đầu, có nhiều câu hỏi với người đối diện: Làm sao giữ dáng đẹp thế?, Sinh 5 rồi cơ à?, 5 đứa bé thì thời gian nào để chăm sóc gia đình, thời gian nào để làm việc?... Vậy mà Thúy vẫn làm tốt mọi việc, vẫn chăm sóc, yêu thương con cái, vẫn tự tay vào bếp làm những món chồng thích hằng ngày, và vẫn đều đều làm đẹp cho hàng nghìn phụ nữ đến với Diệu An Beauty & Spa của cô. Tất cả đều được gói trong mấy từ “thuận tự nhiên”.

Thanh Thúy tại Lễ vinh danh Top Thương Hiệu làm đẹp khu vực Đông Nam Á 2018

Bắt đầu từ khi sinh bé đầu tiên Thúy đã để ý về những cách giữ gìn, phòng chống hậu sản, làm đẹp sau sinh của Cung đình Huế, của những người dân tộc. Từ kinh nghiệm bản thân, ngay khi bước chân vào con đường làm đẹp, Thúy đã chọn hướng đi chậm mà chắc, đó là sử dụng mỹ phẩm thiên nhiên thay vì lạm dụng mỹ phẩm bằng hóa chất từ nước ngoài dễ gây tác dụng phụ, hiệu quả làm đẹp không được lâu dài…

Bà mẹ trẻ của 5 đứa con

Chọn thuốc lá gia truyền của người Dao để thực hiện các lộ trình điều chị da cho khách của mình, Diệu An Beauty & Spa đã chữa khỏi cho những khách hàng bị rỗ mặt thời gian dài, bị sẹo không hết, đã dùng nhiều sản phẩm làm lành da mà không hiệu quả. Đặc biệt, 10 người sử dụng liệu trình của Diệu An Beauty & Spa thì cả 10 đều cảm ơn rối rít sau khi đã đi chữa ở nhiều nơi, tốn kém tới hàng trăm triệu không hết. Diệu An Beauty & Spa dường như là cơ sở thẩm mỹ duy nhất dám ký “Hợp đồng cam kết” với khách hàng. Trong hợp đồng, Diệu An Beauty & Spa khẳng định với khách hàng chữa trị được bao nhiêu phần trăm, nếu không đúng cam kết cũng sẽ bảo hành trọn đời cho khách.

Đến “phù thủy” phun xăm thẩm mỹ

Vẫn phương châm coi trọng tự nhiên, khách hàng đến với Diệu An Beauty & Spa đều được Thúy tự tay tỉ mẫn làm, tư vấn để có bộ lông mày tự nhiên nhất, phù hợp khuôn mặt từng khách. Dùng kỹ thuật châu Âu kết hợp với công nghệ phun xăm của Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…Diệu An Beauty & Spathường đem đến cho khách hàng sự hài lòng khó đong đếm. Không phải cặp lông mày sắc quắc trăm bộ như một, cũng không phải bộ lông mày với những kỹ thuật cũ, điêu khắc phun xăm lông mày của Thúy đòi hỏi trình độ của một nghệ nhân thẩm mỹ. Mỗi gương mặt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, từ màu sắc tới hình khối. Cặp lông mày đúng chuẩn phải được cân chỉnh sao cho đối xứng, hài hòa, mềm mại và được tính toán tới độ đậm nhạt, chiều quay, vị trí, độ dài… của từng sợi.

Thanh Thúy là thành viên ban giám khảo cuộc thi Phun xăm thẩm mỹ quốc tế tại Thanh Hóa

Đặc biệt, Diệu An Beauty & Spa lại rất quan tâm đến yếu tố phong thủy cho các cặp lông mày của khách. Quan niệm rằng, bộ lông mày đẹp không chỉ tạo ra vẻ đẹp cho gương mặt, tăng phần sang chảnh cho phong cách và thần thái của khách hàng mà còn làm thay đổi cả vận mệnh của người sở hữu nó, Thúy “tầm sư học đạo” một người thầy phong thủy nổi tiếng bên Trung Quốc. Cặp lông mày có phong thủy tốt là phù hợp với cung mệnh của từng người theo Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Cặp lông mày dù vẫn tự nhiên nhưng cong, ngang, chếch… đều được Thúy trực tiếp tư vấn, định hình để đem lại nhiều may mắn cho khách của cửa hàng.

Mới làm nghề nhưng ngay lần đầu tiên “đem chuông đi đánh xứ người” đã giành giải nhất tại Đại hội phun xăm quốc tế 2017 tại Hàn Quốc. Các giám khảo là chuyên gia người nước ngoài đều đánh giá cao kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng biến hóa của Thúy. Ngay sau đó, như một sự công nhận đẳng cấp, Thúy được mời làm giám khảo Cuộc thi Phun xăm quốc tế 2017 tại Hàn Quốc rồi Cuộc thi phun xăm quốc tế 2017 tại Việt Nam. Vậy nhưng, khách hàng đến Diệu An Beauty & Spa đều tự tay Thúy chăm sóc từng cặp lông mày, lên phác đồ điều trị với từng làn da… Không những thế, nhiều ca hỏng của những spa, thẩm mỹ viện lớn, khách hàng dở khóc dở cười cuối cùng được Thúy sửa xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệu An Beauty & Spa lọt vào Top 100 thương hiệu chăm sóc và làm đẹp Đông Nam Á

Cảm mến Thúy vì nhiệt tình, tính vui vẻ xởi lởi, hay tô tô chia sẻ hết cả những bí kíp nằm lòng của mình cho khách mà người đến với Diệu An Beauty & Spa ngày càng đông, nhiều người đẹp rồi lại quay về khoe “chiến tích” và sử dụng dịch vụ khác của cửa hàng. Các chị em văn phòng, giới trẻ mộ điệu rỉ tai nhau đến với cửa hàng tại số nhà 27 Trần Hưng Đạo. Thúy tiết lộ, sắp tới, để đáp ứng lượng khách đếnngày càng đông cô sẽ mở một cơ sở mới rộng rãi hơn.

Ngày 10/3/2018 Trần Thanh Thúy vinh dự được Chính phủ Thái Lan trao tặng bằng khen vinh danh Top Thương Hiệu làm đẹp khu vực Đông Nam Á 2018 khi Diệu An Beauty & Spa lọt vào Top 100 Thương hiệu chăm sóc và làm đẹp Đông Nam Á sánh vai cùng gần 100 thương hiệu của 36 Quốc Gia Đông Nam Á. Đó là sự khẳng định một lần nữa cho Thúy cũng như Diệu An Beauty & Spa trong một thị trường làm đẹp vô cùng đông đảo như hiện nay.

ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG

DIỆU AN BEAUTY & SPA

27 TRẦN HƯNG ĐẠO, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

Lan Dịu