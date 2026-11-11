McTominay tiết lộ đá World Cup bằng cả tính mạng

McTominay chiến đấu tại World Cup 2026 với chứng rối loạn nhịp tim. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ Napoli vừa tiết lộ câu chuyện gây sốc về tình trạng sức khỏe trước thềm World Cup 2026. Trong buổi họp báo tại Hampden Park hôm 10/11, McTominay cho biết được phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim lành tính sau khi đội tuyển Scotland đặt chân đến Mỹ hồi tháng 6.

“Tôi phải nhận một lần sốc điện tim hai ngày trước trận mở màn gặp Haiti”, tuyển thủ Scotland chia sẻ. Anh thừa nhận việc nằm trên giường bệnh, chuẩn bị được gây mê chỉ hai ngày trước trận ra quân World Cup là trải nghiệm không hề dễ dàng.

Đáng chú ý, Scotland khi đó thông báo McTominay vắng mặt trong các buổi tập vì vấn đề về dạ dày. Thông tin về tình trạng tim mạch của tiền vệ 29 tuổi chỉ được công bố hơn bốn tháng sau sự việc.

Cơn rối loạn nhịp tim tiếp tục tái phát vào tháng 8, khi McTominay đã trở lại thi đấu cho Napoli. Cuối tháng đó, đội bóng Italy xác nhận phải thực hiện thủ thuật triệt đốt tim nhằm điều chỉnh nhịp tim bất thường. Ca can thiệp được tiến hành tại Bệnh viện Spire Manchester và thành công hoàn toàn.

McTominay nghỉ thi đấu khoảng hai tuần, đồng thời bỏ lỡ bốn trận đầu tiên của Scotland dưới thời HLV mới Sebastien Pocognoli. Hiện tại, anh khẳng định sức khỏe đã cải thiện đáng kể.

“Đó là việc tôi cần phải làm. Trong sự nghiệp, đôi khi những chuyện bất ngờ như vậy xảy đến”, tiền vệ sinh năm 1996 nói. McTominay chuẩn bị trở lại đội tuyển Scotland ở hai trận gặp Bắc Macedonia và Thụy Sĩ tại Nations League. Anh cũng trấn an người hâm mộ rằng ca can thiệp không nghiêm trọng như những gì truyền thông mô tả.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.