McTominay lọt vào tầm ngắm của Real Madrid

Mourinho đánh giá rất cao McTominay khi còn dẫn dắt MU.

Theo tờ Il Mattino, Real Madrid tiếp cận người đại diện của McTominay để tìm hiểu khả năng đưa anh đến sân Bernabeu. Đáng chú ý, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, người trao cơ hội ra mắt đội một MU cho McTominay trong thời gian làm việc tại Old Trafford.

Sự quan tâm từ Real Madrid xuất hiện đúng thời điểm tương lai của tiền vệ Scotland tại Napoli có dấu hiệu bất ổn. McTominay được cho là muốn nhận một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn, trong khi Chủ tịch Aurelio De Laurentiis chưa xem việc gia hạn với anh là ưu tiên hàng đầu.

Hợp đồng hiện tại của McTominay còn thời hạn hai năm, nhưng bất đồng về điều khoản mới có thể mở ra khả năng chia tay sớm. Theo nguồn tin trên, viễn cảnh McTominay cân nhắc lời đề nghị chuyển nhượng vào tháng 1 dần thành hiện thực.

McTominay chuyển đến Napoli vào hè 2024 sau khi anh không còn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện MU. Quyết định chia tay Old Trafford nhanh chóng trở thành bước ngoặt đối với McTominay.

Ngay trong mùa đầu tiên tại Serie A, cầu thủ người Scotland ghi 13 bàn và có 6 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Napoli chấm dứt 33 năm chờ đợi để giành chức vô địch Italy. Màn trình diễn ấn tượng cũng giúp anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất Serie A mùa 2024/25.

McTominay tiếp tục duy trì phong độ cao ở mùa giải kế tiếp, ghi 14 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo sau 44 lần ra sân. Khả năng hoạt động mạnh mẽ, tranh chấp tốt và đóng góp trực tiếp vào khâu ghi bàn giúp tiền vệ 29 tuổi trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của Napoli.