McTominay lập cú đúp trong trận cầu có 7 bàn thắng

Napoli tiếp đón Bodo/Glimt trong bối cảnh phong độ không ổn định. Đội bóng Italy thua 3 trong 7 trận tại Serie A, đồng thời thất bại ở cả hai lượt trận đầu Champions League dưới thời Max Allegri. Vì vậy, chiến thắng lần này có ý nghĩa quan trọng với Napoli, đặc biệt khi McTominay trở lại mạnh mẽ sau ca phẫu thuật tim hồi tháng 9.

Napoli khởi đầu như mơ khi Matteo Politano mở tỷ số ngay phút đầu tiên bằng cú dứt điểm uy lực. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể duy trì lợi thế lâu dài. Phút 27, Jens Petter Hauge tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

McTominay đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ. Ảnh: Reuters.

Trước khi hiệp một khép lại, McTominay phối hợp với Kevin De Bruyne rồi dứt điểm thành công, giúp Napoli tái lập thế dẫn bàn. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thủ môn Nikita Haikin có những pha cứu thua xuất sắc.

Phút 60, McTominay suýt hoàn tất cú đúp khi cú sút của anh đưa bóng tìm đến cột dọc. Chỉ hai phút sau, Napoli phải trả giá khi Andreas Helmersen tận dụng cơ hội trong vùng cấm, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đại diện Na Uy.

Napoli tiếp tục gia tăng sức ép và McTominay một lần nữa trở thành người hùng. Phút 75, tiền vệ Scotland bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Politano, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-2.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 88, hậu vệ Odin Bjortuft đá phản lưới nhà, giúp Napoli nới rộng cách biệt lên hai bàn và tưởng như định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, Sondre Fet ghi bàn cho Bodo/Glimt ở phút 90+4, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng.

Dù để đối thủ rút ngắn tỷ số xuống 3-4, Napoli vẫn bảo toàn chiến thắng quan trọng. Màn trình diễn của McTominay giúp đội bóng Italy chấm dứt chuỗi thất bại tại Champions League và mang đến cú hích đáng kể cho Allegri trong giai đoạn đầy áp lực.