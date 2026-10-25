McTominay ghi 4 bàn trong 4 ngày sau ca phẫu thuật tim

McTominay ghi 4 bàn trong 4 ngày sau khi trở lại từ ca can thiệp điều trị rối loạn nhịp tim hồi tháng 9.

Scott McTominay tiếp tục gây ấn tượng trong trận hòa 3-3 giữa Napoli và Roma tại vòng 8 Serie A tối 24/10. Tiền vệ người Scotland lập cú đúp, nâng thành tích lên 4 bàn trong vòng 4 ngày, sau khi cũng ghi hai bàn vào lưới Bodo/Glimt tại Champions League hồi giữa tuần.

Phong độ của McTominay càng đáng chú ý khi anh vừa trở lại thi đấu sau thời gian điều trị vấn đề về tim. Ngày 8/9, cựu cầu thủ MU phải thực hiện thủ thuật triệt đốt qua ống thông tại bệnh viện Spire Manchester (Anh), sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim nhẹ, lành tính.

Ca can thiệp thành công, nhưng McTominay vẫn phải nghỉ ngơi hai tuần, sau đó tập hồi phục và vượt qua các cuộc kiểm tra y tế trước khi được phép trở lại sân cỏ.

Sự trở lại ấn tượng của McTominay

Trước Roma, McTominay đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 48, sau đường chuyền của Matteo Politano. Đến phút 83, tiền vệ 29 tuổi tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm, đưa Napoli dẫn 3-2.

Tuy nhiên, hàng thủ đội chủ nhà không thể bảo vệ thành quả. Leonardo Balerdi đánh đầu gỡ hòa 3-3 ở phút 89, khiến Napoli đánh rơi chiến thắng dù hai lần nắm lợi thế dẫn bàn.

McTominay hai lần ghi bàn trước Roma, nhưng Napoli vẫn bị cầm hòa 3-3 trong trận đấu HLV Allegri nhận thẻ đỏ.

Theo Opta, McTominay đã ghi 11 bàn bằng đầu trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập Napoli vào hè 2024, nhiều nhất trong số các tiền vệ đang chơi tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cùng giai đoạn. Casemiro và Corentin Tolisso xếp sau với cùng 10 bàn.

Thống kê cho thấy khả năng săn bàn đáng nể của cầu thủ từng bị MU bán sang Napoli. Tại Italy, McTominay không chỉ chơi tốt ở tuyến giữa mà còn thường xuyên xuất hiện trong vùng cấm như một tiền đạo.

Napoli đánh rơi chiến thắng, Allegri nổi giận

Trái ngược phong độ thăng hoa của McTominay, Napoli tiếp tục bộc lộ vấn đề ở hàng phòng ngự. Đội bóng của HLV Massimiliano Allegri dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Frank Anguissa và McTominay, nhưng để Matias Soule cùng Balerdi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ngay cả khi McTominay tái lập lợi thế ở cuối trận, Napoli vẫn không thể giữ trọn ba điểm. Bàn gỡ phút 89 của Balerdi khiến Allegri phản ứng dữ dội với tổ trọng tài và bị truất quyền chỉ đạo.

Sau trận, chiến lược gia người Italy thừa nhận Napoli phòng ngự không tốt ở những thời điểm quyết định. Ông đặc biệt tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, trước khi đánh mất thế trận.

Với McTominay, cú đúp trước Roma tiếp tục khẳng định giá trị của anh sau khi rời MU. Tuy nhiên, bốn bàn thắng trong bốn ngày vẫn chưa thể giải quyết những vấn đề khiến Napoli liên tục đánh rơi điểm số.