McGinn lập cú đúp, Scotland thắng kịch tính Bắc Macedonia

John McGinn lập cú đúp giúp Scotland đánh bại Bắc Macedonia. Ảnh: Reuters.

Cả ba bàn của trận đấu đều đến trong hiệp hai, với hai pha lập công của John McGinn bên phía đội chủ nhà. Trước đó, trong hiệp một, Scotland tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khi Scott McTominay hai lần uy hiếp khung thành ở phút 16 và 39, song không thắng được thủ môn Stole Dimitrievski.

Phút 41, cú đánh đầu của Che Adams tiếp tục bị "người gác đền" của đội khách cản phá. Phía bên kia chiến tuyến, Bắc Macedonia đáp trả bằng các pha dứt điểm đi chệch khung thành của Ljupcho Doriev và Enis Bardhi, khép lại 45 phút đầu tiên không bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, sau các pha bỏ lỡ của Billy Gilmour và Luke Graham, Scotland đã khai thông bế tắc ở phút 54. Từ đường kiến tạo của Adams, McGinn dứt điểm quyết đoán mở tỷ số.

Tuy nhiên, lợi thế của chủ nhà chỉ kéo dài ba phút. Phút 57, sau tình huống phạt góc, Enis Bardhi tạt bóng để Elmin Rastoder đánh đầu từ cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho Bắc Macedonia.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 71 khi Ben Gannon-Doak bị thủ môn Dimitrievski phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR ở phút 72, trọng tài cho Scotland hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, McGinn dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 và hoàn tất cú đúp.

Bất chấp những nỗ lực của Bắc Macedonia ở những phút cuối trận, Scotland vẫn bảo toàn tỷ số và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò Sebastien Pocognoli sẽ chạm trán Thụy Sĩ vào ngày 17/11.