MCFIT 2026: Midea vinh danh thợ lắp điều hoà Đông Nam Á

Vòng chung kết cuộc thi Midea Club Flash Installation Tournament (MCFIT) 2026 đã diễn ra vào ngày 12/11 tại Phật Sơn, Trung Quốc, quy tụ 25 thợ lắp đặt điều hòa xuất sắc đến từ Đông Nam Á, nhằm tôn vinh tay nghề chuyên môn và sự tận tâm của những người thợ góp phần mang đến không gian sống thoải mái mỗi ngày.

Với chủ đề “Deserve to Be Seen”, mùa giải thứ hai quy tụ các thí sinh xuất sắc đến từ Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Đây là cơ hội để các kỹ thuật viên thể hiện kỹ năng chuyên môn, sự chính xác và tác phong chuyên nghiệp trên sân chơi khu vực. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi tay nghề, MCFIT còn tạo điều kiện để những người thợ chia sẻ câu chuyện về nghề và nhận được sự ghi nhận từ gia đình, đồng nghiệp cũng như cộng đồng.

MCFIT thể hiện chuyên môn lắp đặt và tôn vinh nhà vô địch

Vòng chung kết đã thử thách các thí sinh về tốc độ, độ chính xác và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Malaysia xuất sắc giành trọn cả ba vị trí dẫn đầu:Ang Tiong Hock giành danh hiệu “Master of Speed” cùng giải thưởng trị giá tương đương 130 triệu đồng,Ngoh Kuan Siang đạt vị trí Á quân, trong khi Lui Kher Sze

xếp thứ ba. Malaysia cũng được vinh danh với giải thưởng Danh dự Quốc gia (National Honor Award) sau khi năm thí sinh lọt vào vòng chung kết của nước này đạt tổng điểm tích lũy cao nhất, qua đó cùng chia sẻ giải thưởng trị giá tương đương 130 triệu đồng.

Trải qua ba vòng thi, các thí sinh thực hiện nhiều thao tác kỹ thuật như đấu nối dây điện và đường ống, lắp lại các panel và gửi hồ sơ lắp đặt qua ứng dụng Midea Club. Mùa giải thứ hai bổ sung thử thách đấu nối dàn nóng, giúp nội dung thi bám sát yêu cầu lắp đặt thực tế. Các lỗi kỹ thuật hoặc sai sót về chất lượng đều bị cộng thời gian phạt, đòi hỏi thí sinh không chỉ thao tác nhanh mà còn phải đảm bảo độ chính xác, tính ổn định và sự cẩn thận.

“Sau 10 năm làm nghề, tôi vẫn luôn kiểm tra kỹ từng mối nối trước khi rời khỏi nhà khách hàng. MCFIT cho tôi cơ hội đại diện quốc gia, học hỏi từ đồng nghiệp và giúp mọi người hiểu hơn về kỹ năng cần có trong công việc của chúng tôi. Việc những đóng góp hằng ngày của chúng tôi được mọi người ghi nhận có ý nghĩa rất lớn, Jhon Paul M.Regala đến từ Philippines chia sẻ.

Điểm mới của mùa giải năm nay là hoạt động bình chọn công khai, cho phép gia đình, bạn bè và khách hàng cổ vũ cho các thí sinh. Người nhận nhiều lượt bình chọn nhất tại mỗi quốc gia được trao danh hiệu “MCFIT Most Popular Flash Star” và được mời theo dõi trực tiếp Vòng chung kết.

Midea Club nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin khách hàng

“Khách hàng tin tưởng Midea vì sự thoải mái mà thương hiệu mang lại, và chất lượng lắp đặt chuyên nghiệp chính là yếu tố hiện thực hóa cam kết đó”,ông Jacky Huang, Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật, Điều hòa Dân dụng Midea chia sẻ. “Đội ngũ kỹ thuật viên đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến trải nghiệm này. Thông qua MCFIT, Midea ghi nhận tay nghề và sự tận tâm của những người thợ, đồng thời Midea Club tiếp tục hỗ trợ họ nâng cao chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.”

Là nền tảng số chuyên biệt dành cho kỹ thuật viên điều hòa toàn cầu, Midea Club cung cấp hệ sinh thái hỗ trợ chuyên môn toàn diện, bộ công cụ quản lý thông minh và nhiều quyền lợi thiết thực. Thông qua nền tảng này, Midea tăng cường gắn kết với đội ngũ thợ, thúc đẩy hợp tác bền vững và không ngừng nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

(Nguồn: Công Ty TNHH Midea Consumer Electric Việt Nam)