McDonald's tại Mỹ vắng khách khi chi phí sinh hoạt tăng cao

Chi phí cho thực đơn của hãng McDonald’s đã tăng trong những năm qua. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Diễn biến này cho thấy các chuỗi thức ăn nhanh đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giữ chân khách hàng bằng giá cả cạnh tranh.

Theo truyền thông Mỹ, hãng McDonald’s ngày 4/11 công bố doanh số tại các nhà hàng hoạt động ít nhất một năm ở Mỹ giảm 0,2% trong quý III, từ tháng 7 đến tháng 9. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đi xuống kể từ đầu năm 2025, dù mức giảm thấp hơn dự báo 0,5% của giới phân tích Phố Wall.

Kết quả phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá xăng tăng và chi phí sinh hoạt duy trì ở mức cao. Khi ngân sách dành cho những khoản chi tiêu không thiết yếu bị thu hẹp, ngay cả các thương hiệu thức ăn nhanh vốn có lợi thế về giá cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng.

Trong quý vừa qua, McDonald’s đã khôi phục các chương trình ưu đãi trên ứng dụng điện thoại, đồng thời tập trung hoạt động tiếp thị vào yếu tố giá trị và khả năng chi trả. Những điều chỉnh này góp phần đưa doanh số cùng cửa hàng trở lại mức tăng trưởng dương trong tháng 9.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của McDonald’s cũng phản ánh bức tranh khó khăn chung của ngành thức ăn nhanh Mỹ. Theo công ty tư vấn nhà hàng Revenue Management Solutions, lượng khách đến các cơ sở kinh doanh thức ăn nhanh trên toàn nước Mỹ giảm 2,6% trong quý III.

Chris Kempczinski, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành McDonald’s, nhận định doanh nghiệp phải liên tục chứng minh giá trị mà khách hàng nhận được trong bối cảnh kinh tế hiện nay. "Đây là môi trường kinh doanh mà chúng ta đang đối mặt. Các doanh nghiệp phải luôn nỗ lực và mang đến giá trị tương xứng cho khách hàng. Áp lực từ chi phí sinh hoạt sẽ không sớm biến mất", ông phát biểu tại một buổi trình bày với nhà đầu tư tháng trước.

Trái ngược với diễn biến tại Mỹ, hoạt động kinh doanh quốc tế của McDonald’s ghi nhận kết quả tích cực hơn. Doanh số cùng cửa hàng trên toàn cầu tăng 1,3% trong quý III, nhờ sức mua khả quan tại Đức và Australia, bù đắp phần nào sự suy yếu tại Pháp.

Thị trường Pháp chịu tác động từ làn sóng biểu tình bùng phát từ tháng 9, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tâm lý tiêu dùng.

Tính chung, doanh thu McDonald’s trong quý III tăng 1%, đạt 7,16 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn mức 7,28 tỷ USD mà Phố Wall dự báo.

Dù doanh thu không đạt kỳ vọng, lợi nhuận của tập đoàn lại có kết quả khả quan. Thu nhập ròng tăng 9%, lên 2,49 tỷ USD. Sau khi điều chỉnh các khoản mục phát sinh một lần, lợi nhuận đạt 3,57 USD mỗi cổ phiếu, vượt dự báo 3,38 USD của giới phân tích.

Cổ phiếu McDonald’s tăng hơn 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 4/11, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh.

Kết quả quý III cho thấy McDonald’s vẫn duy trì được khả năng sinh lời, nhưng đang chịu sức ép rõ rệt tại thị trường Mỹ. Trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, việc duy trì các chương trình khuyến mại và cung cấp lựa chọn giá hợp lý sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng của chuỗi thức ăn nhanh này.