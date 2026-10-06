McDonald's đối mặt cáo buộc dùng AI để kiểm soát giá bán

McDonald’s đang bị kiện tại Mỹ vì bị cáo buộc dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để ấn định giá bán tại các nhà hàng trong hệ thống. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ.

Theo đơn kiện, McDonald’s đã sử dụng dữ liệu không công khai và các thuật toán để định hướng giá bán tại các nhà hàng nhượng quyền. Nguyên đơn cho rằng cách làm này khiến các nhà hàng nhượng quyền không còn được tự quyết định giá bán.

Đáp lại, McDonald’s đã bác bỏ cáo buộc. Công ty khẳng định AI không quyết định giá bất kỳ món nào trên thực đơn. Các nhà hàng nhượng quyền vẫn tự quyết định giá bán. McDonald’s cho rằng những cáo buộc trong đơn kiện là suy đoán và thiếu cơ sở.

Đơn kiện cho rằng McDonald’s đang sử dụng AI để phân tích dữ liệu từ hàng triệu giao dịch mỗi ngày tại gần 14.000 nhà hàng. Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty thức ăn nhanh cũng đang ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh, từ quyết định giá bán đến các công việc khác. Nguyên đơn là một cư dân bang Illinois, muốn đại diện cho hàng triệu khách hàng của McDonald’s trên toàn nước Mỹ.