MC Xuân Quỳnh: Nhờ làm ở VTV lấy được chồng như ý

Khánh Vy thành công là có lý do

- Gần đây khán giả bất ngờ khi biết MC Xuân Quỳnh chính là HLV giọng nói cho MC Khánh Vy, góp phần tạo nên thành công của cô ấy ở Miss Universe Vietnam. Chị đã huấn luyện cho Khánh Vy từ khi nào và có điều gì ở "học trò" này chị ấn tượng nhất?

MC Xuân Quỳnh đã đồng hành với Khánh Vy 3 năm.

Tôi đã đồng hành cùng Khánh Vy được hơn 3 năm. Luyện giọng cho Vy không chỉ là luyện âm hay nói lôi cuốn mà là cả một hành trình cần mẫn đi từ nội lực bên trong, giúp Vy kết nối và thấu hiểu giọng nói của chính mình. Điều tôi ấn tượng nhất ở cô "học trò" này là sự chuyên cần. Khánh Vy thành công là có lý do. Bạn ấy cực kỳ chăm chỉ, ham học hỏi, say mê và tỉ mẩn từng chi tiết. Nhiều khi luyện giọng cho Vy đúng nghĩa là "trên từng cây số".

Có những hôm tôi đang đi du lịch cùng gia đình hay Vy đang ngồi taxi ra sân bay, hai cô trò vẫn tranh thủ voice check, sửa từng âm tiết, tập kịch bản trước giờ lên sóng. Sự nỗ lực đó khiến một mentor như tôi rất tự hào và luôn sẵn sàng đồng hành.

- Khánh Vy vốn đã là MC quen thuộc trên VTV, cũng là đồng nghiệp của chị, huấn luyện giọng nói cho một đồng nghiệp có gì khác với những học viên khác? Ngoài Khánh Vy, chị còn hướng dẫn cho MC nào khác ở Đài?

Xuân Quỳnh là số ít MC nói giọng miền Nam gây ấn tượng trên VTV.

Ngoài Khánh Vy và một số đồng nghiệp MC, tôi còn đồng hành với hơn 200 anh chị quản lý, lãnh đạo, nhà đào tạo, chuyên gia tâm lý, KOLs, nhà sáng tạo nội dung... Tất cả những ai đang dùng giọng nói để tạo tác động và truyền cảm hứng cho cộng đồng, tôi đều khao khát được hỗ trợ. Được đồng hành cùng các đồng nghiệp - những người đang dùng tiếng nói để lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả - là một trải nghiệm đặc biệt với tôi.

Hy vọng sẽ sớm trở lại với khán giả VTV

- Có phải vì gần đây chị bận rộn với vai trò voice coach nên cũng vắng bóng trên sóng truyền hình? Chương trình 'Cafe sáng' cũng lâu rồi không thấy chị góp mặt?

Đúng là công việc voice coach, các dự án đào tạo doanh nghiệp và workshop về giọng nói chiếm rất nhiều thời gian. Tôi muốn dồn tâm huyết để làm tốt nhất công việc mình chọn. Bên cạnh đó, tôi cũng đang trong giai đoạn chăm con nhỏ nên khá bận rộn, đành tạm hoãn các kế hoạch lên sóng. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ sớm trở lại với khán giả VTV trong các chương trình Tết và Cà phê sáng sắp tới.

MC Xuân Quỳnh VTV khi dẫn 'Cafe sáng'.

- Từ khi nào chị nhận ra mình có lợi thế về giọng nói và chuyển hướng sang lĩnh vực còn mới mẻ này? Kinh nghiệm gần 20 năm gắn bó với công việc phát thanh - truyền hình giúp ích cho công việc của chị ra sao?

Tôi luôn nhận thức chất giọng Tây Nguyên/miền Nam là bản sắc riêng của mình. Đợt dịch 2020–2021 khiến công việc MC trải nghiệm đứng yên, cho tôi thời gian nhìn lại sự gắn bó của mình với âm thanh từ năm 8 tuổi ở Nhà thiếu nhi Gia Lai.

Tôi học chuyên sâu và trở thành Nhà khai vấn của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF), từ đó phát triển mảng Voice Coach theo hướng phát triển bản thân. Triết lý của tôi là: "Mượn giọng sửa mình, chọn thanh làm nhân". Giọng nói phản ánh nội lực và con người bên trong chứ không chỉ là kỹ thuật bề ngoài.

Tôi đã làm nhiều dự án ý nghĩa như workshop cho các bạn khiếm thị (tôn vinh nguồn sáng âm thanh của các bạn), hay hướng dẫn mọi người thu âm lời nhắn rồi làm thành những chiếc băng cassette quà tặng. Trong thời đại AI, tiếng nói chân thật giữa người với người càng trở nên vô giá để kết nối cộng đồng và kết nối với chính mình.

- Nhìn lại 13 năm qua, có khi nào chị nghĩ nếu không tham gia thi và đăng quang Quán quân Cầu vồng 2013 cuộc sống và sự nghiệp sẽ rẽ hướng khác?

Đúng là có lúc tôi nghĩ nếu không thi Cầu vồng 2013 chắc chắn sự nghiệp đã rẽ sang hướng khác. Cầu vồng và VTV thực sự là bệ phóng tuyệt vời. Chỉ trong 12 ngày ghi hình, tôi đã đúc kết được lượng kinh nghiệm quý báu bằng người khác làm nghề 3–5 năm.

Nhờ cuộc thi, cô sinh viên năm hai bỡ ngỡ từ Gia Lai ra Hà Nội đã có cơ hội bước vào trường quay S9, S14, được làm việc và học hỏi trực tiếp từ những "cây đa cây đề" như chị Diễm Quỳnh, anh Anh Tuấn, chị Bạch Dương, chị Ngọc Trinh... Nhờ bệ phóng đó, tôi được làm nghề chuyên nghiệp ngay khi còn ngồi trên giảng đường. Đến tận bây giờ, khán giả vẫn nhớ về dấu ấn đó.

MC Xuân Quỳnh trưởng thành từ chương trình Cầu vồng.

- Từ một cô đến từ Gia Lai trở thành MC VTV, là 1 trong số ít những BTV có giọng miền Nam lên sóng VTV nhiều năm trước, hành trình để khẳng định bản thân của chị trong môi trường khác biệt và nhiều cạnh tranh có khi nào gặp khó? Thời gian đầu khi sống và làm việc ở Hà Nội của chị ra sao?

Thực ra tôi không gặp quá nhiều khó khăn vì môi trường VTV rất hỗ trợ, tạo điều kiện. Bản thân tôi lại hợp với các chương trình trải nghiệm thực tế phóng khoáng như S-Việt Nam, Sinh ra từ làng... nên kỷ niệm thu lại đều rất đẹp. Khó khăn lớn nhất là về điều kiện thời sinh viên: ngây ngô, không có tiền mua quần áo mới lên sóng phải đi mượn khắp ký túc xá, chưa biết trang điểm hay chăm sóc da...

Thời gian đầu đi quay ngoài trời chưa quen thời tiết nên tôi hay bị ốm. Nhưng chính những thử thách đó giúp tôi rèn luyện sự thích nghi vượt bậc: ở đâu cũng sống được, ăn gì cũng ngon, không còn say xe và bản lĩnh nội lực tăng lên rất nhiều.

Nhờ VTV lấy được chồng như ý

- Không phải ai cũng biết nhờ VTV chị tìm được một nửa của mình. Hai người đã đến với nhau như thế nào và việc làm cùng cơ quan với chị là lợi thế hay bất lợi?

Tụi tôi bén duyên nhờ S-Việt Nam từ năm 2015. Anh ấy vốn là diễn viên, thích chơi xe đạp BMX và làm MC S-Việt Nam trước tôi. Nhờ sự "đẩy thuyền" của ê-kíp trong chuyến ghi hình lên Sơn La dịp gần Tết, hai đứa độc thân đã tìm thấy nhau và đồng hành qua nhiều hành trình từ Bắc vào Nam. Tình yêu thanh xuân của tụi tôi gắn liền với chương trình này. Vì làm công việc tự do nên tụi tôi không đụng mặt nhau ở cơ quan thường xuyên. Lợi thế lớn nhất là hai đứa rất ăn ý. Sau mỗi chuyến đi hay mỗi số phát sóng, cả hai cùng xem lại và rút kinh nghiệm, nhờ đó kỹ năng làm nghề được nhân đôi.

- Cùng làm truyền hình và quá bận rộn, anh chị chăm sóc con ra sao? Việc gia đình chị và ông xã phân công nhau làm thế nào?

Hiện tại, chồng tôi phát triển cộng đồng xe đạp thể thao, còn tôi tập trung mảng voice coach. Ai cũng bận rộn với công việc riêng nhưng chúng tôi coi việc tổ chức cuộc sống gia đình như một trò chơi teamwork. Người "lead" (dẫn dắt) không cố định mà linh hoạt theo từng giai đoạn. Khi tôi sinh và chăm con nhỏ, anh ấy chủ động gánh vác, đóng vai trò định hướng chính để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Phụ nữ đôi khi cần dũng cảm chọn "me-first" (dành thời gian cho bản thân), không nên quá ôm đồm mà cho phép mình lùi lại, nhờ sự hỗ trợ từ gia đình để tái tạo năng lượng và chăm sóc tâm trí của chính mình.

Gia đình của MC Xuân Quỳnh VTV.

- Gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc, gia đình, chị dành quỹ thời gian cho bản thân ra sao để vừa duy trì sở thích cá nhân vừa có thể nghỉ ngơi, làm đẹp khi là người phụ nữ duy nhất trong nhà?

Nuôi con nhỏ với tôi hiện tại thời gian vẫn rất xa xỉ. Nhưng tôi muốn nhắn gửi tới các chị em dù bận đến mấy cũng nên dũng cảm dừng lại một chút và gác công việc sang một bên. Việc tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe và tâm trí của bản thân cũng quan trọng không kém bất kỳ nhiệm vụ nào và cần được đặt vào danh sách ưu tiên hàng đầu.

MC Xuân Quỳnh VTV luyện giọng nói cho MC Khánh Vy:

Ảnh, video: NVCC