Trong tập 14, dàn nghệ sĩ cùng MC Trần Ngọc bước vào phòng hội nghị lần cuối, trước khi chương trình chuyển sang sân khấu chung kết. Đây là không gian quen thuộc, nơi các anh tài giao lưu, chia sẻ và thảo luận về những tiết mục trong các công diễn.

Khoảnh khắc chia tay, các anh tài dành cho Trần Ngọc những cái ôm thân thiết, cùng nhau gọi tên nam MC. Anh là người cuối cùng rời khỏi phòng hội nghị. Từ vòng chung kết, MC Anh Tuấn đảm nhận vai trò dẫn dắt các tiết mục trên sân khấu.

MC Trần Ngọc chia tay ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ sau tập 14. Ảnh: NSX

Sau chương trình, Trần Ngọc đăng tải bài viết dài nhìn lại hành trình đồng hành cùng “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Anh cho biết lần đầu đứng trên sân khấu vào cuối năm 2006 và bắt đầu công việc MC từ năm 2007. Sau khoảng 20 năm gắn bó với nghề, nam MC nhận định 2026 là năm anh nhận được nhiều tình cảm nhất.

“Tôi được các anh tài yêu quý, tôn trọng, được ê-kíp chương trình rất tin tưởng và chăm sóc. Tôi được khán giả đón nhận, được khán giả góp ý để hoàn thiện, được vỗ tay và gọi tên”, Trần Ngọc chia sẻ.

Theo nam MC, riêng mùa hè 2026, anh nhận bốn lời mời công việc và phải cân đối lịch trình, di chuyển giữa nhiều trường quay. Tuy nhiên, Trần Ngọc cho rằng nếu chỉ xuất hiện trong những ngày ghi hình, anh khó thực hiện trọn vẹn vai trò “đại sứ truyền lửa” mà chương trình giao phó.

Vì vậy, anh chủ động dành thêm thời gian đồng hành cùng các nghệ sĩ cả trong và ngoài sân khấu. Trần Ngọc cho rằng ở một giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, các nghệ sĩ không chỉ cần một người dẫn chương trình mà còn cần sự kết nối, hỗ trợ và đồng cảm.

Nhìn lại hành trình, nam MC thừa nhận chưa thể kết nối đầy đủ với tất cả thành viên. Dù vậy, anh cho biết các anh tài đã mang đến cho mình nhiều bài học về tài năng, ý chí và cách theo đuổi công việc.

Trần Ngọc cũng dành lời cảm ơn tới khán giả đã lựa chọn ủng hộ mình. Anh thừa nhận không phải nghệ sĩ trình diễn để có thể tạo ra những sân khấu bùng nổ như các anh tài, vì thế càng trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Tại chung kết “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2026, 24 nghệ sĩ được chia thành hai liên minh, tranh tài qua ba vòng đấu để xác định 17 thành viên ra mắt trong gia tộc "Anh tài toàn năng".