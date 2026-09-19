MC Thùy Linh VTV hạnh phúc bên chồng kém 5 tuổi, Siu Black vui hết mình bên bạn bè

Sao Việt 19/9: Trong buổi gặp tưởng nhớ cố nghệ sĩ Minh Thuận, ca sĩ Siu Black hát nhiều ca khúc, chung vui hết mình bên bạn bè. Hình ảnh chị cất giọng "Ly cà phê Ban Mê", cười sảng khoái giữa bệnh tật khiến nhiều người xúc động.

MC Thùy Linh VTV đón tuổi 40 ấm áp bên ông xã kém 5 tuổi và con gái.

Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thu Hà thả mình trên thảm cỏ.

Người mẫu Mai Hồ kỷ niệm 11 năm hôn nhân cùng doanh nhân Nam Bùi.

Ca sĩ Isaac điển trai.

Diễn viên Minh Trang thưởng thức cà phê, bánh ngọt.

Ca sĩ Nhật Tinh Anh du ngoạn Las Vegas, Nevada, Mỹ.

Diễn viên Quỳnh Kool ngọt ngào và trong trẻo.

Ca sĩ Lyly đi chơi tennis cuối tuần.

Ca sĩ Chi Pu đẹp sắc sảo.

Diễn viên Vũ Ngọc Ánh khoe được chồng - diễn viên Anh Tài tặng điện thoại mới.

Diễn viên Thân Thuý Hà tạo dáng bên cây chanh sai quả.

Á hậu Huyền My mê chơi pickleball.

Tú Liên

Ảnh: FBNV