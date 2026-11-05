MC song ngữ: 'Không nghĩ Hoa hậu Việt Nam giúp tôi thay đổi nhiều đến thế'

Từng gắn liền với hình ảnh quý ông trong những bộ vest công sở chỉn chu, cà vạt đang trở lại tủ đồ phái đẹp với nhiều cách phối mới mẻ. Từ sàn diễn thời trang đến phong cách đường phố, món phụ kiện quen thuộc này được phụ nữ sử dụng như một điểm nhấn cá tính, đôi khi mang ý nghĩa vượt ra ngoài chuyện ăn mặc.