MC song ngữ: 'Không nghĩ Hoa hậu Việt Nam giúp tôi thay đổi nhiều đến thế'
Hoàng Thị Hà Phương cho biết cả cô và gia đình đều bất ngờ trước những thay đổi sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh Hải Phòng thấy mình trưởng thành, điềm đạm hơn và muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng dù có giành vương miện hay không. Cô tự hào khi Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai Hoa hậu Việt Nam.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mc-song-ngu-khong-nghi-hoa-hau-viet-nam-giup-toi-thay-doi-nhieu-den-the-post1890621.tpo