MC Quyền Linh rút khỏi game show 'Vì bạn xứng đáng'

Nhà sản xuất game show "Vì bạn xứng đáng" vừa có thông báo MC đồng hành mùa mới là Nguyên Khang. Trước đó, MC Quyền Linh là người dẫn dắt chương trình. Các tập phát sóng đến tháng 7/2026 vẫn có sự xuất hiện của MC Quyền Linh.

MC Quyền Linh bắt đầu dẫn “Vì bạn xứng đáng” từ năm 2015, sau Trấn Thành và trở thành người dẫn gắn bó lâu nhất với chương trình. Việc thay đổi MC ở mùa mới vì thế thu hút sự chú ý của khán giả.

Tuy nhiên, nhà sản xuất hiện chưa công bố lý do Quyền Linh không tiếp tục đồng hành, trong khi Quyền Linh cũng chưa có chia sẻ chính thức về việc này.

MC Quyền Linh rời show “Vì bạn xứng đáng” sau nhiều năm đồng hành. Ảnh: NSX

“Vì bạn xứng đáng” được mua bản quyền sản xuất từ game show “You Deserve It” thuộc sở hữu của Red Arrow Entertainment Group GmbH (Đức). Chương trình đã lên sóng VTV hơn 10 năm, hướng tới việc tri ân những người từng hoặc đang đóng góp cho xã hội, cũng như những người có ý chí, năng lực nhưng chưa gặp may mắn trong cuộc sống.

Trong chương trình, những nhân vật được tri ân là nguồn động lực để người chơi cố gắng vượt qua các câu hỏi và giành giá trị giải thưởng cao nhất. Ở mỗi vòng thi, người chơi trả lời các câu hỏi theo những chủ đề như “Ai”, “Cái gì” hoặc “Ở đâu” bằng cách mở các gợi ý do chương trình cung cấp.

Sự thay đổi người dẫn chương trình diễn ra trong bối cảnh Quyền Linh từng có thời gian xuất hiện trong một số thông tin gây chú ý trên mạng xã hội.

Cuối tháng 9 vừa qua, sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin về đường dây sản xuất, buôn bán hơn một triệu viên “An Cung phòng ngừa đột quỵ” giả, tên Quyền Linh bị nhắc đến trên mạng xã hội do xuất hiện thông tin cho rằng anh có liên quan đến doanh nghiệp và sản phẩm này.

Ngày 25/9, Quyền Linh lên tiếng trên fanpage chính thức, khẳng định không liên quan đến sản phẩm được đề cập, đồng thời đề nghị khán giả thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng.

Ngoài “Vì bạn xứng đáng”, Quyền Linh từng gắn bó với nhiều chương trình hướng tới cộng đồng như “Vượt lên chính mình”, “Mái ấm gia đình Việt” và “Hành trình ước mơ”.

Năm 2025, nhà sản xuất “Mái ấm gia đình Việt” thông báo dừng hợp tác với nam MC. Sau đó, Quyền Linh cho biết anh chỉ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, không phải MC độc quyền và không có quyền quyết định về nội dung, format hay chiến lược truyền thông của chương trình.