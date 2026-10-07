Nhà sản xuất Vì bạn xứng đáng vừa thông báo sự trở lại của game show trên sóng truyền hình. Đáng chú ý, MC Nguyên Khang sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình ở mùa mới. MC Quyền Linh rời vị trí host sau nhiều năm gắn bó.

"Hành trình nhân văn được yêu thích trên màn ảnh nhỏ chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Đặc biệt bùng nổ cùng sự xuất hiện của MC Nguyên Khang. Bằng sự duyên dáng, sâu sắc, MC Nguyên Khang hứa hẹn sẽ mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, cùng người chơi vượt qua những thử thách nghẹt thở để mang về món quà ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn", theo nhà sản xuất.

MC Quyền Linh rời show Vì bạn xứng đáng sau nhiều năm đồng hành. Ảnh: NSX.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, MC Nguyên Khang cho biết anh sẽ đồng hành với chương trình ở mùa mới. Anh đã tham gia ghi hình một số tập của show Vì bạn xứng đáng.

Vì bạn xứng đáng (You Deserve it) thuộc sở hữu độc quyền của Red Arrow Entertainment Group GmbH (Đức). Game show này xuất hiện tại Mỹ lần đầu tiên vào năm 2011 trên kênh ABC và nằm trong top 3 chương trình có lượng khán giả theo dõi cao nhất.

Mùa đầu tiên của chương trình phát sóng tại Việt Nam vào năm 2013. Thời điểm đó, MC Trấn Thành giữ vai trò dẫn dắt game show. Vì bạn xứng đáng phát sóng trên VTV3 và thu hút lượng người xem đông đảo.

Sau Trấn Thành, MC Quyền Linh giữ vai trò dẫn chương trình. Anh gắn bó nhiều năm với Vì bạn xứng đáng trước khi dừng lại ở mùa mới nhất.

Bên cạnh Vì bạn xứng đáng, Quyền Linh được khán giả nhớ tới là MC đồng hành với nhiều chương trình vì cộng đồng như Vượt lên chính mình, Mái ấm gia đình Việt, Hành trình ước mơ...

Song vào năm 2025, nhà sản xuất Mái ấm gia đình Việt thông báo dừng hợp tác với Quyền Linh.

Theo nhà sản xuất, vào năm 2022, công ty phối hợp với một nhãn hàng lớn để tổ chức sản xuất và phát sóng Mái ấm gia đình Việt. Số đầu tiên phát sóng vào ngày 5/10/2022, do Quyền Linh làm MC.

Nhà sản xuất cho hay đến tháng 8/2024, Quyền Linh tự ý tham gia một chương trình khác là Hành trình ước mơ (đơn vị khác sản xuất) với vai trò MC mà không báo cho đơn vị và nhà tài trợ. Hành trình ước mơ và Mái ấm gia đình Việt có format tương đồng, dẫn đến hiểu lầm cho khán giả.

Sau đó, Quyền Linh cho biết anh chỉ là người dẫn chương trình, không phải là MC độc quyền cho bất cứ chương trình nào. Anh cũng không phải là đơn vị sản xuất hay có quyền quyết định về nội dung, format hay chiến lược truyền thông của chương trình. Vai trò của Quyền Linh đơn thuần là góp tiếng nói, góp mặt để tiếp thêm hy vọng cho những người đang cần được giúp đỡ.