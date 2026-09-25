MC Quyền Linh lên tiếng về thông tin đang gây xôn xao

Chiều 25/9, MC Quyền Linh đã chính thức lên tiếng trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến nam nghệ sĩ và một số sản phẩm.

MC Quyền Linh bất ngờ lên tiếng trên trang Facebook cá nhân trước những thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân có tích xanh với 2,4 triệu người theo dõi, MC Quyền Linh đăng tải bài viết khẳng định anh không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn cũng như bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền.

MC Quyền Linh viết: "Linh khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng. Mong mọi người nhìn đúng sự việc, đừng để những thông tin được dẫn dắt làm sai lệch sự thật.

Đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh để đăng tải, bình luận nhằm dẫn dắt hoặc câu tương tác, Quyền Linh sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật".

MC Quyền Linh khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng.

Động thái của MC Quyền Linh diễn ra sau khi sáng cùng ngày, những hình ảnh và thông tin liên quan đến nam nghệ sĩ trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Trước những nội dung đang được chia sẻ, MC Quyền Linh cho biết bản thân hoàn toàn không liên quan đến các sản phẩm được nhắc đến. Đồng thời, nam MC cũng cảnh báo về việc sử dụng tên tuổi, hình ảnh của anh để đăng tải hoặc bình luận với mục đích dẫn dắt thông tin, câu tương tác.

MC Quyền Linh cũng lên tiếng cảnh báo trước việc sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh để đăng tải hoặc bình luận với mục đích dẫn dắt thông tin, câu tương tác.

MC Quyền Linh cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh của anh trong trường hợp này. Hiện bài đăng lên tiếng của MC Quyền Linh đang nhận được sự chú ý và trở thành tâm điểm bình luận trên các diễn đàn mạng xã hội.