MC Quyền Linh không còn dẫn chương trình “Vì bạn xứng đáng”

Mới đây, nhà sản xuất chương trình “Vì bạn xứng đáng” công bố Nguyên Khang đảm nhận vai trò dẫn dắt mùa mới, thay thế MC Quyền Linh.

Trước đó, các tập thuộc mùa phát sóng đến tháng 7 vẫn có sự xuất hiện của Quyền Linh trong vai trò MC. Nhà sản xuất chưa công bố lý do thay đổi người dẫn chương trình.

MC Quyền Linh bắt đầu làm MC của “Vì bạn xứng đáng” từ năm 2015, sau Trấn Thành. Qua hơn 10 năm đồng hành, anh trở thành gương mặt quen thuộc, gắn bó lâu nhất với chương trình.

MC Quyền Linh rời show “Vì bạn xứng đáng” sau nhiều năm đồng hành. Ảnh: NSX

Bên cạnh “Vì bạn xứng đáng”, Quyền Linh được khán giả nhớ tới là MC đồng hành với nhiều chương trình vì cộng đồng như Vượt lên chính mình, Mái ấm gia đình Việt, Hành trình ước mơ...

Song vào năm 2025, nhà sản xuất “Mái ấm gia đình Việt” thông báo dừng hợp tác với Quyền Linh.

Theo nhà sản xuất, vào năm 2022, công ty phối hợp với một nhãn hàng lớn để tổ chức sản xuất và phát sóng “Mái ấm gia đình Việt”. Số đầu tiên phát sóng vào ngày 5-10-2022, do Quyền Linh làm MC.

Nhà sản xuất cho hay đến tháng 8-2024, Quyền Linh tự ý tham gia một chương trình khác là Hành trình ước mơ (đơn vị khác sản xuất) với vai trò MC mà không báo cho đơn vị và nhà tài trợ. Hành trình ước mơ và Mái ấm gia đình Việt có format tương đồng, dẫn đến hiểu lầm cho khán giả.

Sau đó, Quyền Linh cho biết anh chỉ là người dẫn chương trình, không phải là MC độc quyền cho bất cứ chương trình nào. Anh cũng không phải là đơn vị sản xuất hay có quyền quyết định về nội dung, format hay chiến lược truyền thông của chương trình. Vai trò của Quyền Linh đơn thuần là góp tiếng nói, góp mặt để tiếp thêm hy vọng cho những người đang cần được giúp đỡ.

Nguyên Khang tên thật là Đoàn Nguyên Khang, SN 1984 tại TP. Hồ Chí Minh. Anh vào nghề năm 2006, được biết đến qua các chương trình Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Bước nhảy hoàn vũ, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam… Những năm gần đây, anh còn đảm nhận vai trò sản xuất, sáng tạo nội dung với talkshow The Khang Show.